POLÍCIA

Suspeito de atropelar policial aposentada tentou adulterar carro após o crime

Carro usado no atropelamento foi localizado e segue à disposição da perícia

Luan Julião

Por Luan Julião

07/10/2025 - 18:39 h
Martha Maria dos Santos, de 60 anos -

O suspeito de atropelar a policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, de 60 anos, na manhã de segunda-feira, 6, em Salvador, tentou adulterar o carro usado no crime, segundo informações confirmadas pelo advogado da vítima.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, o motorista, identificado como João Vitor Santos, de 20 anos, teria solicitado a outra pessoa que modificasse o estado do veículo após o atropelamento, em uma tentativa de dificultar a identificação e as investigações.

A defesa da vítima destacou que a tentativa de adulteração reforça ainda mais o pedido de medidas cautelares contra o suspeito, considerado urgente diante da gravidade do caso e do risco de obstrução da Justiça.

Martha Maria foi atingida enquanto treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, trafegando em alta velocidade na contramão, colidiu com a corredora, e o motorista fugiu sem prestar socorro.

O veículo foi localizado posteriormente por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) na região da Avenida San Martins e segue à disposição da perícia técnica. Martha continua internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em estado grave. Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para auxiliar no tratamento da vítima, que pode ser feita no Hemoba.

Tags:

atropelamento Bahia corredora pituba policial prf Salvador

x