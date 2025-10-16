Menu
HOME > AUTOS
EDIÇÃO LIMITADA

Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne

Criminosos levaram o veículo dela, uma série limitada da Land Rover

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/10/2025 - 14:36 h
Land Rover Defender 110 Trophy Edition
Land Rover Defender 110 Trophy Edition -

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico na madrugada desta quinta-feira, 16, durante um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. de Janeiro

Na ocasião, os criminosos levaram o veículo dela, uma série limitada da Land Rover que pode custar cerca de 1 milhão de reais.

Imagem ilustrativa da imagem Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne
| Foto: Divulgação Land Rover

Trata-se do modelo Defender 110 Trophy Edition, com motor 3.0 turbodiesel de seis cilindros, 350 cavalos de potência e 71,3 kgfm de torque.

Imagem ilustrativa da imagem Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne
| Foto: Divulgação Land Rover

O vepiculo também é equipado com tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Dados de fábrica indicam aceleração de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e máxima de 191 km/h.

Imagem ilustrativa da imagem Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne
| Foto: Divulgação Land Rover

No campo dos acessórios, o Defender Trophy Edition oferece amplo espaço para armazenamento de equipamentos, incluindo bagageiro de teto, caixa montada na lateral e até uma escada de teto retrátil para alcançar objetos acomodados no teto.

Completam o pacote sistema de som Meridian com 400W e 11 alto-falantes (incluindo subwoofer), central multimídia de 13,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de celular sem fio de 15W, quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, bancos revestidos em couro Windsor Ebony, iluminação da cabine configurável, console central refrigerado, ar-condicionado de três zonas e assentos dianteiros elétricos com memória.

Tags:

assaltado Gracyanne Barbosa Land Rover Rio de Janeiro

