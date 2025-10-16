Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
PÂNICO

Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto

Assalto aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 7:57 h
Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico
A influenciadora digital Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico na madrugada desta quinta-feira, 16, durante um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

No momento do crime, a musa fitness estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina. Elas foram abordadas por criminosos armados. Segundo Gracyanne, os bandidos a renderam em um posto de gasolina na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico.

Ela voltava da quadra da União da Ilha, agremiação da qual é Rainha de Bateria, na Ilha do Governador. Os criminosos apontaram armas para ela e a irmã, além de puxarem o cabelo da musa fitness para retirá-la do veículo.

Globo afasta Gracyanne Barbosa da Dança dos Famosos após acidente
É grave? Gracyanne Barbosa se machuca durante Dança dos Famosos
Gracyanne Barbosa sofre acidente e vai parar no hospital

“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne em entrevista ao portal LeoDias.

A famosa, que passou por uma cirurgia no joelho há cerca de duas semanas após se machucar na ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo, e está andando com auxílio de muletas, complementou: “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”.

Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracy, que deixou o local do crime com a irmã após uma testemunha solicitar um carro por aplicativo.

O carro levado pelos bandidos é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil. Gracyanne Barbosa registrou o boletim de ocorrência.

x