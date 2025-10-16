PÂNICO
Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto
Assalto aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16
Por Edvaldo Sales
A influenciadora digital Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico na madrugada desta quinta-feira, 16, durante um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
No momento do crime, a musa fitness estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina. Elas foram abordadas por criminosos armados. Segundo Gracyanne, os bandidos a renderam em um posto de gasolina na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico.
Ela voltava da quadra da União da Ilha, agremiação da qual é Rainha de Bateria, na Ilha do Governador. Os criminosos apontaram armas para ela e a irmã, além de puxarem o cabelo da musa fitness para retirá-la do veículo.
“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne em entrevista ao portal LeoDias.
A famosa, que passou por uma cirurgia no joelho há cerca de duas semanas após se machucar na ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo, e está andando com auxílio de muletas, complementou: “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”.
Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracy, que deixou o local do crime com a irmã após uma testemunha solicitar um carro por aplicativo.
O carro levado pelos bandidos é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil. Gracyanne Barbosa registrou o boletim de ocorrência.
