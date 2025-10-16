Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto

Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico - Foto: Reprodução | TV Globo

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa passou por momentos de pânico na madrugada desta quinta-feira, 16, durante um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

No momento do crime, a musa fitness estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina. Elas foram abordadas por criminosos armados. Segundo Gracyanne, os bandidos a renderam em um posto de gasolina na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela voltava da quadra da União da Ilha, agremiação da qual é Rainha de Bateria, na Ilha do Governador. Os criminosos apontaram armas para ela e a irmã, além de puxarem o cabelo da musa fitness para retirá-la do veículo.

“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne em entrevista ao portal LeoDias.

A famosa, que passou por uma cirurgia no joelho há cerca de duas semanas após se machucar na ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo, e está andando com auxílio de muletas, complementou: “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”.

Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracy, que deixou o local do crime com a irmã após uma testemunha solicitar um carro por aplicativo.

O carro levado pelos bandidos é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil. Gracyanne Barbosa registrou o boletim de ocorrência.