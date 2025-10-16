AMIGO DA ONÇA
Homem é morto por amigo durante briga no interior da Bahia
Vítima foi esfaqueada durante discussão; suspeito segue foragido
Por Redação
Uma briga entre dois amigos, na quarta-feira, 15, na cidade de São Felipe, a 100 Km de Feira de Santana, resultou na morte do vidraceiro Almir Andrade da Cruz, 33 anos. O caso aconteceu no povoado de Patiobinha, na zona rural do município.
Segundo informações da Polícia Civil, Almir foi esfaqueado pelo amigo, durante uma discussão. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. O homem fugiu logo após o crime.
A vítima ainda foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas morreu momentos depois.
Leia Também:
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de São Felipe. Até à noite dessa quinta-feira, 16, o suspeito ainda não foi localizado e preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes