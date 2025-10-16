Homem é morto por amigo durante briga no interior da Bahia

Polícia Civil ainda tenta localizar suspeito - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma briga entre dois amigos, na quarta-feira, 15, na cidade de São Felipe, a 100 Km de Feira de Santana, resultou na morte do vidraceiro Almir Andrade da Cruz, 33 anos. O caso aconteceu no povoado de Patiobinha, na zona rural do município.

Segundo informações da Polícia Civil, Almir foi esfaqueado pelo amigo, durante uma discussão. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. O homem fugiu logo após o crime.

Almir foi morto a facadas pelo amigo | Foto: Reprodução/ Montagem

A vítima ainda foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas morreu momentos depois.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de São Felipe. Até à noite dessa quinta-feira, 16, o suspeito ainda não foi localizado e preso.