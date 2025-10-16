Violência na RMS: corpo é encontrado amarrado e com saco na cabeça

O departamento de polícia técnica foi acionado - Foto: Elói Corrêa / GOVBA

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 16, em uma área próxima ao Corredor Industrial de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, segundo informações da Polícia Militar.

Informações preliminares indicam que o corpo apresentava diversos sinais de violência, como:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

violência extrema;

marcas de espancamento;

perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

braços e as mãos amarrados

um saco plástico cobrindo a cabeça.

Local isolado

Policiais da 22ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local e isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo.

A 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores. As guias periciais e de necropsia seram emitidas.