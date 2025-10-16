Menu
HOME > POLÍCIA
CRIME

Violência na RMS: corpo é encontrado amarrado e com saco na cabeça

Policiais da 22ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local e isolaram a área

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/10/2025 - 18:35 h
O departamento de polícia técnica foi acionado
O departamento de polícia técnica foi acionado

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 16, em uma área próxima ao Corredor Industrial de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, segundo informações da Polícia Militar.

Informações preliminares indicam que o corpo apresentava diversos sinais de violência, como:

  • violência extrema;
  • marcas de espancamento;
  • perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
  • braços e as mãos amarrados
  • um saco plástico cobrindo a cabeça.

Quarto suspeito de matar motorista de app em SP é preso em Salvador
Polícia deflagra operação envolvendo padre flagrado com noiva de fiel
Receita apreende mais de mil celulares em shoppings de Salvador; entenda

Local isolado

Policiais da 22ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local e isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo.

A 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores. As guias periciais e de necropsia seram emitidas.

