CRIME
Violência na RMS: corpo é encontrado amarrado e com saco na cabeça
Policiais da 22ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local e isolaram a área
Por Leilane Teixeira
Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 16, em uma área próxima ao Corredor Industrial de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, segundo informações da Polícia Militar.
Informações preliminares indicam que o corpo apresentava diversos sinais de violência, como:
- violência extrema;
- marcas de espancamento;
- perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
- braços e as mãos amarrados
- um saco plástico cobrindo a cabeça.
Local isolado
Policiais da 22ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local e isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo.
A 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores. As guias periciais e de necropsia seram emitidas.
