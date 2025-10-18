Menu
POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado com olho arrancado: "Tá pago a dívida"

Segundo marido da vítima, ela estava sendo ameaçada por agiotas

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 16:41 h | Atualizada em 18/10/2025 - 18:01
Carro da vítima foi encontrado riscado pela Polícia Civil
Carro da vítima foi encontrado riscado pela Polícia Civil

O corpo de uma mulher, identificada como Elaine Barbosa de Oliveira, 53 anos, foi encontrado no Distrito do Sucuri, em Cuiabá, na sexta-feira, 17, por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA).

Segundo a polícia, havia sinais de perfuração nas costas e no peitoral e com um olho arrancado. O marido da vítima registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia relatando que a esposa estava sendo ameaçada por agiotas.

A investigação foi iniciada pela DERFVA, pois a vítima tinha desaparecido com uma caminhonete, que foi encontrado parado na estrada. O veículo foi encontrado com uma mensagem riscada no capô: "agora tá a pago a dívida".

O corpo de Elaine encaminhado ao IML e o veículo encaminhado para perícia. O caso segue em investigação no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

