Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO CRIMINOSA

Vídeo: grupo furta corrente de turista em bairro boêmio de Salvador

Vítima não teve reação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 11:43 h
Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente
Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente -

Um turista teve a corrente furtada no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador. Um vídeo gravado no Largo de Santana, mostra a ação ousada de um grupo que tem espalhado medo entre moradores, comerciantes e frequentadores da região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente do pescoço de um turista que estava distraído ao celular. A vítima não reagiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Blog do Rio Vermelho (@blogdoriovermelho)

Insegurança

De acordo com informações do Blog do Rio Vermelho, as ações são rápidas e geralmente acontecem durante os horários de maior movimento, quando as ruas estão cheias. Ainda segundo o blog, casos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes na região, o que gera preocupação entre comerciantes e moradores.

Eles afirmam que a presença policial é insuficiente e cobram medidas mais efetivas para conter os furtos e roubos, especialmente nos fins de semana e durante eventos

Bairro boêmio

O Rio Vermelho é conhecido por sua vida noturna, bares tradicionais e restaurantes famosos, além de ser um ponto turístico importante de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime furto Insegurança Polícia rio vermelho Salvador segurança pública Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x