Vídeo: grupo furta corrente de turista em bairro boêmio de Salvador

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente - Foto: Redes sociais

Um turista teve a corrente furtada no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador. Um vídeo gravado no Largo de Santana, mostra a ação ousada de um grupo que tem espalhado medo entre moradores, comerciantes e frequentadores da região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos se aproxima da roda onde algumas pessoas conversavam e arranca a corrente do pescoço de um turista que estava distraído ao celular. A vítima não reagiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Insegurança

De acordo com informações do Blog do Rio Vermelho, as ações são rápidas e geralmente acontecem durante os horários de maior movimento, quando as ruas estão cheias. Ainda segundo o blog, casos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes na região, o que gera preocupação entre comerciantes e moradores.

Eles afirmam que a presença policial é insuficiente e cobram medidas mais efetivas para conter os furtos e roubos, especialmente nos fins de semana e durante eventos

Bairro boêmio

O Rio Vermelho é conhecido por sua vida noturna, bares tradicionais e restaurantes famosos, além de ser um ponto turístico importante de Salvador.