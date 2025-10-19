Menu
HOME > ESPORTES
Com retornos importantes, Bahia divulga lista para jogo com o Grêmio

Com o retorno de Erick e reforços importantes, Rogério Ceni define o elenco do Bahia para o duelo decisivo na Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/10/2025 - 18:27 h
Veja a lista de relacionados do Bahia para o jogo contra o Grêmio! Rogério Ceni conta com os retornos de Willian José, Gilberto e a volta de Erick.
-

O técnico Rogério Ceni terá 25 atletas à disposição para a partida do Bahia contra o Grêmio, marcada para as 20h30 deste domingo, 19, na Arena Fonte Nova. Entre os relacionados, três jogadores são novidades: o goleiro João Paulo, o zagueiro Ramos Mingo e o meio-campista Erick.

A principal novidade é justamente o retorno de Erick, que ficou afastado dos gramados por mais de cinco meses e volta a integrar o elenco tricolor.

Outros dois reforços para o confronto são Willian José e Gilberto, que retornam após cumprirem suspensão automática e ficarem de fora do Ba-Vi.

Apesar dos retornos, uma ausência chama atenção: Luciano Juba. Havia expectativa pela volta do lateral-esquerdo, mas o camisa 46 ainda não foi liberado pelo Departamento Médico do Bahia.

Lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo, Ronaldo
  • Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Zé Guilherme
  • Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo
  • Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Nestor
  • Atacantes: Ademir, Kayky, Tiago, Sanabria, Ruan Pablo, Willian José

x