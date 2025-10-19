NOVIDADES!
Com retornos importantes, Bahia divulga lista para jogo com o Grêmio
Com o retorno de Erick e reforços importantes, Rogério Ceni define o elenco do Bahia para o duelo decisivo na Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
O técnico Rogério Ceni terá 25 atletas à disposição para a partida do Bahia contra o Grêmio, marcada para as 20h30 deste domingo, 19, na Arena Fonte Nova. Entre os relacionados, três jogadores são novidades: o goleiro João Paulo, o zagueiro Ramos Mingo e o meio-campista Erick.
A principal novidade é justamente o retorno de Erick, que ficou afastado dos gramados por mais de cinco meses e volta a integrar o elenco tricolor.
Leia Também:
Outros dois reforços para o confronto são Willian José e Gilberto, que retornam após cumprirem suspensão automática e ficarem de fora do Ba-Vi.
Apesar dos retornos, uma ausência chama atenção: Luciano Juba. Havia expectativa pela volta do lateral-esquerdo, mas o camisa 46 ainda não foi liberado pelo Departamento Médico do Bahia.
Lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo, Ronaldo
- Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Zé Guilherme
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo
- Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Nestor
- Atacantes: Ademir, Kayky, Tiago, Sanabria, Ruan Pablo, Willian José
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes