Bahia: Nestor quer recuperar pontos perdidos no Ba-Vi diante do Grêmio

Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio

Na véspera da partida contra o Grêmio, o meio-campista Rodrigo Nestor concedeu entrevista coletiva neste sábado, 18, no CT Evaristo de Macedo. De volta à Arena Fonte Nova após mais uma derrota fora de casa, o camisa 11 do Bahia projetou “recuperar os pontos perdidos contra o Vitória” diante do torcedor tricolor.

Para Nestor, o Bahia precisa aproveitar a partida em seus domínios — onde o Esquadrão figura entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro, com quase 70% dos pontos conquistados. “Agora é aproveitar que vamos jogar na Fonte Nova, onde a gente tem um desempenho muito bom diante do nosso torcedor, e irmos focados”, afirmou.

Recuperar esses três pontos que foram perdidos na rodada passada (contra o Vitória) Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

O jogador também reforçou a necessidade de manter a boa fase atuando em Salvador para seguir entre os primeiros colocados da tabela: “Sabemos que em casa é importantíssimo ganhar e fazer os três pontos [...] Temos que continuar mantendo isso diante do nosso torcedor, onde nossa equipe tem muita força”, completou.

O Bahia enfrenta o Grêmio neste domingo, 19, às 20h30, na Arena Fonte Nova, com retornos importantes à lista de relacionados, em duelo válido pela 29ª rodada da Série A. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª posição, com 43 pontos, e busca somar mais três para se aproximar do G-4 do Brasileirão.