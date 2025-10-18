Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO EM CASA

Bahia: Nestor quer recuperar pontos perdidos no Ba-Vi diante do Grêmio

Meio-campista Rodrigo Nestor projeta duelo contra o Grêmio e reforça a necessidade do Bahia manter a força na Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/10/2025 - 21:05 h
Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio
Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio -

Na véspera da partida contra o Grêmio, o meio-campista Rodrigo Nestor concedeu entrevista coletiva neste sábado, 18, no CT Evaristo de Macedo. De volta à Arena Fonte Nova após mais uma derrota fora de casa, o camisa 11 do Bahia projetou “recuperar os pontos perdidos contra o Vitória” diante do torcedor tricolor.

Para Nestor, o Bahia precisa aproveitar a partida em seus domínios — onde o Esquadrão figura entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro, com quase 70% dos pontos conquistados. “Agora é aproveitar que vamos jogar na Fonte Nova, onde a gente tem um desempenho muito bom diante do nosso torcedor, e irmos focados”, afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Recuperar esses três pontos que foram perdidos na rodada passada (contra o Vitória)
Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

Leia Também:

Corinthians é hexa da Libertadores feminina após vitória nos pênaltis
Vitória foca em "jogo de seis pontos" contra o Santos após o Ba-Vi
Grêmio perde titular absoluto para enfrentar o Bahia; veja desfalques

O jogador também reforçou a necessidade de manter a boa fase atuando em Salvador para seguir entre os primeiros colocados da tabela: Sabemos que em casa é importantíssimo ganhar e fazer os três pontos [...] Temos que continuar mantendo isso diante do nosso torcedor, onde nossa equipe tem muita força”, completou.

O Bahia enfrenta o Grêmio neste domingo, 19, às 20h30, na Arena Fonte Nova, com retornos importantes à lista de relacionados, em duelo válido pela 29ª rodada da Série A. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª posição, com 43 pontos, e busca somar mais três para se aproximar do G-4 do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Fonte Nova Futebol Grêmio Rodrigo Nestor série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Rodrigo Nestor fala sobre o próximo desafio do Bahia contra o Grêmio
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x