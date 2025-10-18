Vitória foca em "jogo de seis pontos" contra o Santos após o Ba-Vi

Após o clássico, elenco do Vitória foca no Santos com treino tático e recuperação física no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na manhã deste sábado, 18, o elenco do Vitória realizou uma série de atividades no Barradão, preparando-se para o confronto decisivo contra o Santos, na Vila Belmiro. A apresentação do grupo ocorreu às 8h, seguida do café da manhã e do início das atividades pré-treino, que começaram com exame de composição corporal e avaliação fisiológica no Núcleo de Saúde e Performance.

O trabalho foi dividido em três grupos. Os atletas que iniciaram o Ba-Vi, vencido pelo Vitória por 2 a 1 na última quinta-feira, 16, foram encaminhados à academia para dar prosseguimento ao protocolo de recuperação física.

Enquanto isso, os jogadores dos outros dois grupos permaneceram no campo do Barradão, iniciando o aquecimento com exercícios de movimentação geral e coordenação, sob orientação do preparador físico Juninho Nogueira. Na sequência, a comissão técnica, liderada por Jair Ventura, conduziu a primeira parte dos trabalhos técnicos, com foco em passes pelo corredor central e chegadas à área de finalização, utilizando confrontos entre os atletas.

Para finalizar, foi realizado um trabalho de jogo reduzido competitivo, com quatro equipes de cinco jogadores cada, disputando alternadamente em quadrantes demarcados com fita, com o objetivo de aprimorar passes, finalizações e movimentações específicas.

O treino de domingo, 19, está programado para as 9h30, no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura. À tarde, a delegação seguirá viagem para São Paulo e, de lá, seguirá de ônibus até o Santos, local do confronto.