Grêmio perde titular absoluto para enfrentar o Bahia; veja desfalques

Grêmio enfrenta Bahia com elenco limitado por ausências - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Bahia recebe o Grêmio neste domingo, 19, às 20h30, na Arena Fonte Nova. Enquanto o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de alguns titulares pelo lado azul, vermelho e branco, o comandante Mano Menezes terá a ausência de um titular absoluto: o volante Arthur, poupado após sentir dores na partida contra o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro.





| Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Além de Arthur, o Grêmio soma outros dez desfalques: o atacante Alysson, com lesão; o volante Dodi, suspenso; Balbuena (fratura no tornozelo direito), Braithwaite (cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo), João Pedro (trombose no ombro direito), Monsalve (transição após luxação no ombro direito), Rodrigo Ely (cirurgia no joelho esquerdo), Tiago Volpi (edema muscular), Villasanti (lesão no joelho esquerdo) e Willian (fratura no quinto metatarso do pé direito).

Apesar da extensa lista de ausências, o Grêmio terá dois reforços para enfrentar o Bahia: Kannemann e Marlon, que cumpriram suspensão no último jogo e retornam ao time de Mano Menezes.

Com o elenco reforçado e enfrentando um adversário “esfacelado” por desfalques, o Bahia busca “fazer as pazes” com o triunfo após a derrota para o Vitória, na última quinta-feira, 16. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição, com 43 pontos, e tenta se aproximar do G-4, ainda seis pontos atrás do Mirassol, atual 4º colocado do Brasileirão.