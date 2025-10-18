Menu
ESPORTES
INCIDENTE E SEGURANÇA

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Forte vendaval atinge a Arena Beach Ribeirão durante o Sand Series e derruba cobertura de arquibancada

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 16:50 h
Seis feridos em Ribeirão Preto: Cobertura da arquibancada cede em evento de beach tennis após forte vendaval
Seis feridos em Ribeirão Preto: Cobertura da arquibancada cede em evento de beach tennis após forte vendaval -

Seis pessoas ficaram feridas neste sábado, 18, após a estrutura que cobria a arquibancada de um torneio de beach tennis ceder durante um forte vendaval na Arena Beach Ribeirão, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

De acordo com a organização do Sand Series Ribeirão Preto, os bombeiros coordenaram a evacuação do local, que ocorreu sem outras intercorrências. As seis vítimas receberam atendimento imediato e foram encaminhadas ao Hospital Unimed.

"O Sand Series Ribeirão Preto deseja uma pronta recuperação aos feridos e está oferecendo todo apoio ao fãs que estavam presentes no local", completou a organização.

O Corpo de Bombeiros permanece no local, auxiliando nas ações de atendimento e garantindo a segurança dos presentes.

O incidente ocorreu durante a realização do torneio, que contava com grande público, mas graças à atuação rápida da equipe de segurança e dos bombeiros, a situação não resultou em ferimentos graves.

Veja vídeo do momento em que a estrutura desaba:

x