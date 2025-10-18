Flávia Saraiva lidera Brasil no Mundial de ginástica; Rebeca fora

Com Flávia Saraiva de volta ao solo, Brasil define as atletas para o Mundial de Ginástica de Jacarta. Saiba a estratégia, a ausência de Rebeca Andrade e a escalação completa - Foto: MeloGym/CBG

O Brasil já definiu a equipe feminina que representará o país no Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, na Indonésia. Após o treino de pódio — considerado um ensaio geral para a competição —, o coordenador técnico Francisco Porath confirmou, neste sábado, 18, a formação que vai priorizar o desempenho nos aparelhos, especialmente no solo, com Flávia Saraiva, Júlia Soares e Júlia Coutinho.

Dessa forma, o Brasil opta por abrir mão da disputa do individual geral, que poderia ter Sophia Weisberg, campeã brasileira da categoria. A decisão segue a estratégia traçada pela comissão técnica para o Mundial de Especialistas, em que apenas três ginastas podem competir por aparelho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A estratégia para a definição das atletas foi montada com base nos aparelhos em que cada uma é especialista, garantindo que todas pudessem participar e apresentar suas melhores provas. Neste ano, por se tratar do Mundial de Especialistas, apenas três atletas podem competir por aparelho, o que exigiu uma distribuição bem planejada”, explicou Xico Porath.

Escalação feminina do Brasil para o Mundial

Salto: Sophia Weisberg

Barras assimétricas: Sophia Weisberg e Júlia Coutinho

Trave: Flávia Saraiva, Júlia Soares e Sophia Weisberg

Solo: Flávia Saraiva, Júlia Soares e Júlia Coutinho

Bronze no solo no último Mundial, Flávia Saraiva volta a competir nesse aparelho pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos de Paris. Nas últimas semanas, a ginasta retomou boa parte de suas acrobacias principais e chega motivada à competição. Júlia Soares e Júlia Coutinho, que subiram ao pódio na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, em setembro, também estão entre as candidatas a uma vaga na final do solo. No entanto, o Brasil enfrentará forte concorrência de americanas, romenas e russas.

A ausência mais sentida é a da campeã olímpica Rebeca Andrade, que cumpre um ano sabático em 2025 e não pretende retornar às competições antes da próxima temporada.

Por sua vez, Sophia Weisberg, de apenas 15 anos, fará sua estreia em Mundiais. Fora da disputa do solo, ela concentrará seus esforços no salto, seu principal aparelho.

“Sophia treinou todos os aparelhos e está pronta para o individual geral; essa preparação foi extremamente importante pensando no próximo ano. É também um momento especial para atletas experientes, como a Flávia, que retorna ao solo pela primeira vez após os Jogos Olímpicos”, destacou Porath.

Disputa e programação

Seguindo a tradição do primeiro Mundial do ciclo olímpico, não haverá disputa por equipes na Indonésia. O Brasil se apresenta nas classificatórias femininas na terça-feira, às 6h30. Antes disso, no domingo, às 1h50, ocorre a classificatória masculina. As finais do Mundial de Jacarta terão transmissão ao vivo do sportv 2.

Escalação masculina do Brasil para o Mundial de Jacarta

Solo: Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio

Cavalo com alças: Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza

Argolas: Diogo Soares e Caio Souza

Salto: Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza

Barras paralelas: Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães

Barra fixa: Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory

Individual geral: Diogo Soares e Caio Souza

A equipe masculina, definida ainda na quinta-feira, 16, também chega com força. Caio Souza e Diogo Soares, finalistas olímpicos do individual geral, disputarão todos os aparelhos, enquanto o campeão mundial de barra fixa em 2019, Arthur Nory, se apresentará apenas em seu principal aparelho.