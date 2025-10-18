Titular do Bahia treina e vislumbra retorno diante do Grêmio

Lateral Luciano Juba inicia transição e treina parcialmente na véspera de Bahia x Grêmio - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Seguindo a preparação para o duelo deste domingo, 19, contra o Grêmio, às 20h30, o treino do Bahia contou com uma novidade importante neste sábado, 18. O lateral-esquerdo Luciano Juba participou parcialmente das atividades com o restante do elenco tricolor, levantando expectativas sobre sua presença na lista de relacionados para a partida.

Recuperando-se de uma lesão leve, que o deixou fora dos confrontos contra Flamengo e Vitória, Juba iniciou o processo de transição nesta sexta-feira, 17, e já treinou com o grupo, aumentando as chances de estar à disposição do técnico Rogério Ceni neste domingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Rafael Rodrigues/ECB

Além de Juba, o goleiro João Paulo também participou parcialmente do treino e pode ser outra novidade entre os relacionados. Já o atacante Erick Pulga deu sequência ao processo de transição física e técnica, enquanto Caio Alexandre permaneceu em tratamento na academia.

O treino

Na véspera do confronto diante do Grêmio, o elenco do Bahia realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes da partida, marcada para este domingo, 19, às 20h30, na Arena Fonte Nova.

Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo participou de uma atividade intensa no CT Evaristo de Macedo. O treinador iniciou o dia com a exibição de um vídeo que destacou erros e acertos do clássico disputado no meio da semana. Em seguida, os jogadores foram a campo para o trabalho prático.

O primeiro exercício foi voltado para a disputa de posse de bola em campo reduzido, com foco na agilidade e na tomada de decisão. Depois, o elenco foi dividido em dois times para um treino tático. Durante a atividade, Ceni fez correções de posicionamento e ajustes nas movimentações, buscando aprimorar o entrosamento e a compactação da equipe.

Com o encerramento da preparação, o Bahia finalizou os trabalhos visando o duelo que marcará a estreia do novo gramado da Arena Fonte Nova.