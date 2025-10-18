Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESFALQUE?

Meio-campista do Santos é dúvida para enfrentar o Vitória; Neymar fora

Vojvoda aguarda reavaliação de Tomás Rincón, que segue em transição, mas conta com o retorno de Thaciano e Tiquinho Soares

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 16:15 h
Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória
Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória -

O Santos encerrou, na manhã deste sábado, 18, mais um dia de preparação para o duelo contra o Vitória, marcado para segunda-feira, 20, 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda aguarda a definição sobre a condição física do volante Tomás Rincón, que é dúvida para a partida.

O venezuelano se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda e ainda não foi reintegrado aos treinos coletivos. A expectativa era de que ele participasse das atividades com o elenco neste sábado, mas o jogador permaneceu em trabalho de transição para o gramado. A situação será reavaliada neste domingo, quando o elenco realiza o último treino antes da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Rincón não é o único foco de atenção no departamento médico. O meia Thaciano, desfalque na vitória sobre o Corinthians por conta de dores no tornozelo, treinou normalmente e pode voltar a ser relacionado. Já Neymar, com uma lesão na coxa direita, e o volante João Schmidt, suspenso, estão fora do confronto.

Leia Também:

Flávia Saraiva lidera Brasil no Mundial de ginástica; Rebeca fora
Titular do Bahia treina e vislumbra retorno diante do Grêmio
Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

O treino deste sábado foi dividido em três etapas no CT Rei Pelé. Primeiro, os jogadores passaram por um trabalho físico. Em seguida, Vojvoda comandou uma atividade técnica em campo reduzido, e, por fim, realizou um ajuste tático, observando movimentações e posicionamentos.

Para o confronto com o Vitória, Vojvoda deve priorizar os atletas que participaram das últimas sessões de treinamento. Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Além de Thaciano, o Peixe conta com os retornos do atacante Tiquinho Soares, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e do zagueiro Alexis Duarte, que estava a serviço da seleção do Paraguai.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão santos vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x