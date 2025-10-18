Meio-campista do Santos é dúvida para enfrentar o Vitória; Neymar fora

Com Rincón em transição, Santos faz último treino antes de encarar o Vitória - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos encerrou, na manhã deste sábado, 18, mais um dia de preparação para o duelo contra o Vitória, marcado para segunda-feira, 20, 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda aguarda a definição sobre a condição física do volante Tomás Rincón, que é dúvida para a partida.

O venezuelano se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda e ainda não foi reintegrado aos treinos coletivos. A expectativa era de que ele participasse das atividades com o elenco neste sábado, mas o jogador permaneceu em trabalho de transição para o gramado. A situação será reavaliada neste domingo, quando o elenco realiza o último treino antes da partida.

Rincón não é o único foco de atenção no departamento médico. O meia Thaciano, desfalque na vitória sobre o Corinthians por conta de dores no tornozelo, treinou normalmente e pode voltar a ser relacionado. Já Neymar, com uma lesão na coxa direita, e o volante João Schmidt, suspenso, estão fora do confronto.

O treino deste sábado foi dividido em três etapas no CT Rei Pelé. Primeiro, os jogadores passaram por um trabalho físico. Em seguida, Vojvoda comandou uma atividade técnica em campo reduzido, e, por fim, realizou um ajuste tático, observando movimentações e posicionamentos.

Para o confronto com o Vitória, Vojvoda deve priorizar os atletas que participaram das últimas sessões de treinamento. Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Além de Thaciano, o Peixe conta com os retornos do atacante Tiquinho Soares, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e do zagueiro Alexis Duarte, que estava a serviço da seleção do Paraguai.