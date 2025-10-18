AVASSALADORAS!
Mulheres de Aço atropelam Lusaca e colocam 'um pé' na final do Baianão
Com dois gols de Gica e dois de Kaiuska, Bahia atropela o Lusaca na partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano Feminino
Por Téo Mazzoni
A equipe feminina do Bahia não tomou conhecimento do Lusaca e aplicou um sonoro 8 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado, 18. Os gols das Mulheres de Aço foram marcados por Gica (2x), Kaiuska (2x), Angela, Luana, Wendy e Ju Oliveira. A equipe comandada por Felipe Freitas define a ida à final do Baianão no próximo sábado, 25, no CT Evaristo de Macedo.
O jogo
Aos 15 minutos, Angela abriu o marcador, e apenas um minuto depois, Kaiuska ampliou. A artilheira da equipe na competição, Gica, marcou um golaço, que foi o terceiro do Bahia na partida. Antes do intervalo, Luana ainda fez o quarto gol, encerrando a primeira etapa com a vantagem consolidada para o Esquadrão.
No segundo tempo, o time manteve a intensidade. Aos 10 minutos, Gica marcou novamente, desta vez de cabeça, mostrando seu faro de gol. Aos 29 minutos, Kaiuska balançou a rede mais uma vez, completando seu segundo gol na partida, e Ju Oliveira fechou a conta com o sétimo gol do Bahia.
As Mulheres de Aço entraram em campo com a seguinte escalação:Yanne; Ary (Juliana), Aila (Dan), Barbosa e Carol Martins; Nalon (Tchula), Angela (Mila Santos) e Luana (Ju Oliveira); Kaiuska, Rhaizza (Wendy) e Gica.
