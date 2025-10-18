Menu
HOME > ESPORTES
AVASSALADORAS!

Mulheres de Aço atropelam Lusaca e colocam 'um pé' na final do Baianão

Com dois gols de Gica e dois de Kaiuska, Bahia atropela o Lusaca na partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano Feminino

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/10/2025 - 17:40 h
As Mulheres de Aço não dão chances ao Lusaca e vencem por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Baiano
A equipe feminina do Bahia não tomou conhecimento do Lusaca e aplicou um sonoro 8 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado, 18. Os gols das Mulheres de Aço foram marcados por Gica (2x), Kaiuska (2x), Angela, Luana, Wendy e Ju Oliveira. A equipe comandada por Felipe Freitas define a ida à final do Baianão no próximo sábado, 25, no CT Evaristo de Macedo.

O jogo

Aos 15 minutos, Angela abriu o marcador, e apenas um minuto depois, Kaiuska ampliou. A artilheira da equipe na competição, Gica, marcou um golaço, que foi o terceiro do Bahia na partida. Antes do intervalo, Luana ainda fez o quarto gol, encerrando a primeira etapa com a vantagem consolidada para o Esquadrão.

No segundo tempo, o time manteve a intensidade. Aos 10 minutos, Gica marcou novamente, desta vez de cabeça, mostrando seu faro de gol. Aos 29 minutos, Kaiuska balançou a rede mais uma vez, completando seu segundo gol na partida, e Ju Oliveira fechou a conta com o sétimo gol do Bahia.

As Mulheres de Aço entraram em campo com a seguinte escalação:Yanne; Ary (Juliana), Aila (Dan), Barbosa e Carol Martins; Nalon (Tchula), Angela (Mila Santos) e Luana (Ju Oliveira); Kaiuska, Rhaizza (Wendy) e Gica.

Tags:

Bahia baianão futebol feminino lusaca Mulheres de Aço

x