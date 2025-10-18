Menu
HOME > ESPORTES
TÊNIS

João Fonseca faz estreia no ATP 500 da Basileia diante do campeão

Brasileiro enfrenta Giovanni Mpetshi Perricard, recordista de saque em Wimbledon

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 17:18 h
João Fonseca enfrenta o atual campeão e dono do saque mais rápido de Wimbledon
João Fonseca enfrenta o atual campeão e dono do saque mais rápido de Wimbledon

O brasileiro João Fonseca já conhece seu adversário de estreia no ATP 500 da Basileia 2025. Neste sábado, 18, foi definida a chave do torneio, e Fonseca vai enfrentar o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão e recordista do saque mais rápido da história de Wimbledon, com 246 km/h.

Na modalidade de duplas, Fonseca fará parceria com Rafael Matos. Os brasileiros terão pela frente os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 do ranking de duplas, e Pierre-Hugues Hebert.

Fonseca chega ao ATP de Basileia após disputar o ATP 250 de Bruxelas, onde foi derrotado pelo holandês Botic Van de Zandschulp. O torneio suíço também é visto como preparação para o Masters 1000 de Paris, que começa em 27 de outubro, e servirá como teste para ajustes antes do evento de maior porte.

As partidas do ATP de Basileia serão disputadas entre os dias 20 e 26 de outubro, com expectativa de grande público e confrontos de alto nível entre os principais nomes do circuito.

x