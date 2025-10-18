Menu
É HEXA!

Corinthians é hexa da Libertadores feminina após vitória nos pênaltis

Corinthians bate Deportivo Cali nos pênaltis em final dramática e garante o Hexacampeonato da Libertadores Feminina

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 20:04 h
O Corinthians é Hexa! Final dramática contra o Deportivo Cali foi decidida nos pênaltis.
O Corinthians é Hexa! Final dramática contra o Deportivo Cali foi decidida nos pênaltis.

O Corinthians confirmou neste sábado, 18, sua hegemonia no futebol feminino sul-americano ao conquistar o sexto título da Copa Libertadores da América de 2025, isolando-se ainda mais como o maior campeão da história da competição. A conquista veio após uma final dramática contra o Deportivo Cali, da Colômbia, vencida nos pênaltis por 5 a 3, depois de um empate sem gols no tempo normal.

O duelo decisivo, realizado em clima de tensão, foi marcado pela grande atuação das goleiras, que brilharam com defesas importantes e mantiveram o placar inalterado durante os 90 minutos. No primeiro tempo, o Corinthians chegou a balançar as redes com Érika, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR, que apontou impedimento de Vic Albuquerque na origem do lance.

Com o passar do tempo, o ritmo da partida caiu, reflexo do cansaço acumulado das jogadoras, e a decisão foi inevitavelmente para as penalidades. Nas cobranças, o time paulista mostrou mais eficiência e frieza, garantindo mais uma taça para sua galeria.

Tanto o Corinthians quanto o Deportivo Cali chegaram à final depois de classificações nos pênaltis nas semifinais — o clube brasileiro superou a Ferroviária, enquanto as colombianas eliminaram o Colo Colo, do Chile.

Além do troféu, a Conmebol premiou a equipe campeã com uma bolada de US$ 2 milhões, valor recorde na história do torneio. O vice-campeão Deportivo Cali levou US$ 600 mil.

Com o título, o Corinthians também garantiu presença na primeira edição da Copa das Campeãs, novo torneio da FIFA que reunirá os seis campeões continentais e está previsto para o início de 2026.

