DISPUTA PELO TOPO!
Brasileirão: Flamengo vence o Palmeiras e segue na cola da liderança
Flamengo bate Palmeiras por 3 a 2 em jogo eletrizante e empatam em pontos no Campeonato Brasileiro
Por Redação
Em uma tarde de muitas emoções no Maracanã neste domingo, 19, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2, em um confronto direto que colocou frente a frente os dois principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.
O resultado manteve o equilíbrio no topo da tabela: ambas as equipes possuem 61 pontos, mas o time paulista segue líder por ter uma vitória a mais — 19 contra 18 dos rubro-negros.
O duelo foi eletrizante desde o apito inicial. O Flamengo abriu vantagem ainda no primeiro tempo, construindo um placar de 3 a 1 antes do intervalo, em meio a polêmicas de arbitragem e confusões dentro de campo.
Leia Também:
O grande destaque da partida foi Pedro, que participou diretamente dos três gols rubro-negros. O atacante marcou um e ainda contribuiu nas jogadas que resultaram nos gols de Jorginho e Arrascaeta.
Mesmo com a reação palmeirense na etapa final, o time comandado por Abel Ferreira não conseguiu evitar a derrota. Vitor Roque e Gustavo Gómez balançaram as redes para o Verdão, que deixou o Maracanã ainda na liderança, mas com o Flamengo na cola na disputa pelo topo do Brasileirão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes