DISPUTA PELO TOPO!

Brasileirão: Flamengo vence o Palmeiras e segue na cola da liderança

Flamengo bate Palmeiras por 3 a 2 em jogo eletrizante e empatam em pontos no Campeonato Brasileiro

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 18:38 h
Em clássico no Maracanã, Flamengo vence o Palmeiras por 3 a 2, empata em pontos e esquenta a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro
Em clássico no Maracanã, Flamengo vence o Palmeiras por 3 a 2, empata em pontos e esquenta a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro

Em uma tarde de muitas emoções no Maracanã neste domingo, 19, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2, em um confronto direto que colocou frente a frente os dois principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o equilíbrio no topo da tabela: ambas as equipes possuem 61 pontos, mas o time paulista segue líder por ter uma vitória a mais — 19 contra 18 dos rubro-negros.

O duelo foi eletrizante desde o apito inicial. O Flamengo abriu vantagem ainda no primeiro tempo, construindo um placar de 3 a 1 antes do intervalo, em meio a polêmicas de arbitragem e confusões dentro de campo.

O grande destaque da partida foi Pedro, que participou diretamente dos três gols rubro-negros. O atacante marcou um e ainda contribuiu nas jogadas que resultaram nos gols de Jorginho e Arrascaeta.

Mesmo com a reação palmeirense na etapa final, o time comandado por Abel Ferreira não conseguiu evitar a derrota. Vitor Roque e Gustavo Gómez balançaram as redes para o Verdão, que deixou o Maracanã ainda na liderança, mas com o Flamengo na cola na disputa pelo topo do Brasileirão.

x