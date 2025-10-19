Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Vitória tem reforços e divulga relacionados para jogo com o Santos

Jair Ventura ganha reforços importantes para "partida de seis pontos"

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 19:43 h
Com retornos importantes, Vitória define lista para encarar o Santos
O Vitória finalizou a preparação e divulgou, neste domingo, 19, a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Santos, que acontece nesta segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Jair Ventura terá três reforços importantes à disposição: Lucas Braga, Ricardo Ryller e Felipe Cardoso voltam a ser opção após desfalcarem o time nas últimas rodadas. Braga e Ryller ficaram fora por três partidas, enquanto Felipe Cardoso retorna após seis jogos sem ser relacionado.

Leia Também:

Brasileirão: Flamengo vence o Palmeiras e segue na cola da liderança
Com retornos importantes, Bahia divulga lista para jogo com o Grêmio
Baiano de Brejões, Rodrigo Pantera conquista o Mr. Olympia Brasil

Além dos três citados anteriormente, também retornam à equipe o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão automática no Ba-Vi e voltam a incorporar o elenco rubro-negro diante do Santos.

Entretanto, nem tudo são boas notícias para o treinador. O atacante Romarinho segue fora da equipe pelo segundo jogo consecutivo, e o atacante Fabri, que chegou a compor a lista de relacionados do clássico Ba-Vi, também ficou fora da convocação para o compromisso diante do Peixe.

Confira os relacionados do Vitória para o duelo contra o Santos:

  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto
  • Zagueiros: Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Neris
  • Laterais: Ramon, Raul Cáceres, Paulo Roberto e Maykon Jesus
  • Volantes: Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald, Gabriel Baralhas e Pepê
  • Meias: Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra
  • Atacantes: Carlinhos, Osvaldo, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Renzo López e Kike Saverio

Brasileirão santos vitória

x