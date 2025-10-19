BRASILEIRÃO
Vitória tem reforços e divulga relacionados para jogo com o Santos
Jair Ventura ganha reforços importantes para "partida de seis pontos"
Por Redação
O Vitória finalizou a preparação e divulgou, neste domingo, 19, a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Santos, que acontece nesta segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada por Jair Ventura terá três reforços importantes à disposição: Lucas Braga, Ricardo Ryller e Felipe Cardoso voltam a ser opção após desfalcarem o time nas últimas rodadas. Braga e Ryller ficaram fora por três partidas, enquanto Felipe Cardoso retorna após seis jogos sem ser relacionado.
Além dos três citados anteriormente, também retornam à equipe o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão automática no Ba-Vi e voltam a incorporar o elenco rubro-negro diante do Santos.
Entretanto, nem tudo são boas notícias para o treinador. O atacante Romarinho segue fora da equipe pelo segundo jogo consecutivo, e o atacante Fabri, que chegou a compor a lista de relacionados do clássico Ba-Vi, também ficou fora da convocação para o compromisso diante do Peixe.
Confira os relacionados do Vitória para o duelo contra o Santos:
- Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto
- Zagueiros: Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Neris
- Laterais: Ramon, Raul Cáceres, Paulo Roberto e Maykon Jesus
- Volantes: Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald, Gabriel Baralhas e Pepê
- Meias: Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra
- Atacantes: Carlinhos, Osvaldo, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Renzo López e Kike Saverio
