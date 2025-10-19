Vitória tem reforços e divulga relacionados para jogo com o Santos

Com retornos importantes, Vitória define lista para encarar o Santos - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória finalizou a preparação e divulgou, neste domingo, 19, a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Santos, que acontece nesta segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Jair Ventura terá três reforços importantes à disposição: Lucas Braga, Ricardo Ryller e Felipe Cardoso voltam a ser opção após desfalcarem o time nas últimas rodadas. Braga e Ryller ficaram fora por três partidas, enquanto Felipe Cardoso retorna após seis jogos sem ser relacionado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos três citados anteriormente, também retornam à equipe o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão automática no Ba-Vi e voltam a incorporar o elenco rubro-negro diante do Santos.

Entretanto, nem tudo são boas notícias para o treinador. O atacante Romarinho segue fora da equipe pelo segundo jogo consecutivo, e o atacante Fabri, que chegou a compor a lista de relacionados do clássico Ba-Vi, também ficou fora da convocação para o compromisso diante do Peixe.

Confira os relacionados do Vitória para o duelo contra o Santos: