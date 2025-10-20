Menu
HOME > ESPORTES
PALAVRAS DO COMANDANTE

Rogério Ceni diz que Bahia jogou seu melhor futebol contra o Grêmio

Técnico celebra triunfo expressivo e aponta que equipe precisa repetir desempenho fora de casa

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/10/2025 - 0:13 h | Atualizada em 20/10/2025 - 7:21
Rogério Ceni afirma que o time jogou seu "melhor futebol", mas lamenta a diferença de rendimento entre jogos dentro e fora de casa
Seguindo a escrita da temporada, após uma atuação ruim fora de casa, o Bahia voltou à Arena Fonte Nova neste domingo, 19, e não tomou conhecimento do adversário. Diante da torcida tricolor, o Esquadrão atropelou o Grêmio ao vencer por 4 a 0 e, após o jogo, o técnico Rogério Ceni afirmou que a equipe "desenvolveu seu melhor futebol".

Hoje nós competimos bastante e conseguimos desenvolver o nosso melhor futebol
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Segundo ele, o Bahia teve o controle da partida do início ao fim, mostrando mais uma vez sua força como mandante. “Fomos mais consistentes ao longo do jogo, continuamos criando e buscando o gol até o final”, completou.

Durante a coletiva, após a goleada tricolor, Rogério Ceni também lamentou a diferença de desempenho da equipe entre os jogos dentro e fora de casa. Para o comandante, "essa oscilação é difícil de compreender".

Rogério Ceni avaliou que a variação de rendimento do Bahia está mais ligada à personalidade e à confiança dos jogadores do que ao sistema tático, já que o esquema utilizado é praticamente o mesmo.

Precisa evoluir nesse sentido
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Próximo jogo

Passada a euforia do triunfo contundente sobre o Grêmio, o Bahia já volta suas atenções para o duelo desta quarta-feira, 22, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova, desta vez contra o Internacional, em duelo atrasado, válido pela 16ª rodada do 1º turno.

Bahia bahia x grêmio Grêmio Rogério Ceni

x