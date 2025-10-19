Avassalador: Bahia atropela o Grêmio e vence por 4 a 0 no Brasileirão

O Bahia venceu o Grêmio por 3 a 0 com gols de Iago Borduchi, Willian José e David Duarte e se mantém na disputa pelo G-4 do Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não deu chances ao Grêmio e dominou o rival na noite deste domingo, 19. Em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante de uma Arena Fonte Nova repleta de torcedores azuis, vermelhos e brancos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni atropelou os gaúchos pelo placar de 3 a 0, em um jogo que poderia ter sido ainda mais elástico. Os gols do jogo foram marcados por Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor.

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com o triunfo, o Bahia chegou aos 46 pontos, mas permanece na 6ª colocação, já que o Botafogo também venceu na rodada e mantém a mesma pontuação, porém com saldo de gols superior ao do Tricolor de Aço. O Esquadrão está a seis pontos do Mirassol, que ocupa a primeira posição no G-4.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogo

“Avassalador” — essa é a palavra que melhor define os primeiros minutos do Bahia diante da torcida tricolor. Com menos de 10 minutos de jogo, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni abriu o placar com Iago Borduchi e ampliou com Willian José: 2 a 0 para o Esquadrão, um início de jogo perfeito contra o Grêmio.

Após o começo frenético, o Bahia se manteve como dono do jogo, controlando a posse e vencendo a maior parte dos duelos pelo chão, mas o primeiro tempo terminou com o mesmo placar, apesar das tentativas do Esquadrão de ampliar o marcador.

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira: com o Bahia pressionando o Grêmio. O Tricolor de Aço esteve próximo de ampliar o placar em um contra-ataque fulminante. Após uma demonstração de raça e persistência de Acevedo, que ganhou duas divididas consecutivas, a bola sobrou para Ademir, que avançou e rolou para Michel Araújo. O uruguaio, porém, teve o chute travado, e a bola passou por cima do gol.

Não demorou muito para o Esquadrão marcar o terceiro gol, desta vez em jogada pelo alto. Depois de uma cobrança de escanteio rebatida pela zaga gremista, o volante Acevedo ajeitou a bola para Willian José, que, com muita categoria, colocou a bola na medida para David Duarte testar para o fundo das redes: 3 a 0 para o Bahia, dominando totalmente o jogo.

Para fechar o triunfo contundente, o Bahia ainda guardou mais um. Já nos acréscimos do jogo, o meio-campista Rodrigo Nestor marcou o quarto gol do Esquadrão após uma verdadeira lambança na zaga gremista: vira 2 termina 4.

Ficha técnica

Bahia x Grêmio

Data: 19/10 (domingo), 20h30

Local: Arena Fonte Nova

O que: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (C) e Michel Araújo; Tiago, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (C) e Marlon; Noriega, Cuéllar e Edenílson; Pavon, Aravena e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto Arbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Próximo jogo

Após a partida diante do Grêmio, o Bahia volta à campo já nesta quarta-feira, 22, às 19h, mais uma vez na Arena Fonte Nova e, novamente contra uma equipe gaúcha, desta vez, o Internacional, em duelo atrasado, válido pela 16ª rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro.