Avassalador: Bahia atropela o Grêmio e vence por 4 a 0 no Brasileirão
Com gols de Iago, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor, Bahia domina Grêmio na Fonte Nova e chega a 46 pontos
Por Téo Mazzoni
O Bahia não deu chances ao Grêmio e dominou o rival na noite deste domingo, 19. Em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante de uma Arena Fonte Nova repleta de torcedores azuis, vermelhos e brancos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni atropelou os gaúchos pelo placar de 3 a 0, em um jogo que poderia ter sido ainda mais elástico. Os gols do jogo foram marcados por Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor.
Com o triunfo, o Bahia chegou aos 46 pontos, mas permanece na 6ª colocação, já que o Botafogo também venceu na rodada e mantém a mesma pontuação, porém com saldo de gols superior ao do Tricolor de Aço. O Esquadrão está a seis pontos do Mirassol, que ocupa a primeira posição no G-4.
O jogo
“Avassalador” — essa é a palavra que melhor define os primeiros minutos do Bahia diante da torcida tricolor. Com menos de 10 minutos de jogo, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni abriu o placar com Iago Borduchi e ampliou com Willian José: 2 a 0 para o Esquadrão, um início de jogo perfeito contra o Grêmio.
Após o começo frenético, o Bahia se manteve como dono do jogo, controlando a posse e vencendo a maior parte dos duelos pelo chão, mas o primeiro tempo terminou com o mesmo placar, apesar das tentativas do Esquadrão de ampliar o marcador.
A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira: com o Bahia pressionando o Grêmio. O Tricolor de Aço esteve próximo de ampliar o placar em um contra-ataque fulminante. Após uma demonstração de raça e persistência de Acevedo, que ganhou duas divididas consecutivas, a bola sobrou para Ademir, que avançou e rolou para Michel Araújo. O uruguaio, porém, teve o chute travado, e a bola passou por cima do gol.
Não demorou muito para o Esquadrão marcar o terceiro gol, desta vez em jogada pelo alto. Depois de uma cobrança de escanteio rebatida pela zaga gremista, o volante Acevedo ajeitou a bola para Willian José, que, com muita categoria, colocou a bola na medida para David Duarte testar para o fundo das redes: 3 a 0 para o Bahia, dominando totalmente o jogo.
Para fechar o triunfo contundente, o Bahia ainda guardou mais um. Já nos acréscimos do jogo, o meio-campista Rodrigo Nestor marcou o quarto gol do Esquadrão após uma verdadeira lambança na zaga gremista: vira 2 termina 4.
Ficha técnica
Bahia x Grêmio
- Data: 19/10 (domingo), 20h30
- Local: Arena Fonte Nova
- O que: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Escalações
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (C) e Michel Araújo; Tiago, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (C) e Marlon; Noriega, Cuéllar e Edenílson; Pavon, Aravena e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)
- Quarto Arbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Próximo jogo
Após a partida diante do Grêmio, o Bahia volta à campo já nesta quarta-feira, 22, às 19h, mais uma vez na Arena Fonte Nova e, novamente contra uma equipe gaúcha, desta vez, o Internacional, em duelo atrasado, válido pela 16ª rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro.
