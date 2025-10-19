ESPORTES
Jogador do Flamengo sofre tentativa de assalto após sair do Maracanã
Giorgian de Arrascaeta falou sobre o assunto em publicação nas redes sociais
Após vencer o Palmeiras por 3 a 2 em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o meia do Flamengo Giorgian de Arrascaeta sofreu uma tentativa de assalto ao sair do Maracanã neste domingo, 19, no Rio de Janeiro.
Ele comentou sobre o assunto na rede social X (antigo Twitter) e disse que apesar do susto ele está bem. "Sete anos de Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem", disse o jogador.
7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã— GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 19, 2025
Que momento desagradável pasamos com a família
Graças a Deus estamos todos bem 🙏
O centroavante Pedro foi a estrela do jogo por ter participado dos três gols rubro-negros. O camisa 9 balançou as redes uma vez, e Jorginho e Arrascaeta fizeram os outros dois gols. Para o Palmeiras, Vitor Roque e Gustavo Gómez marcaram.
