ESPORTES

Jogador do Flamengo sofre tentativa de assalto após sair do Maracanã

Giorgian de Arrascaeta falou sobre o assunto em publicação nas redes sociais

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

Uruguaio Giorgian de Arrascaeta jogador do Flamengo
Uruguaio Giorgian de Arrascaeta jogador do Flamengo -

Após vencer o Palmeiras por 3 a 2 em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o meia do Flamengo Giorgian de Arrascaeta sofreu uma tentativa de assalto ao sair do Maracanã neste domingo, 19, no Rio de Janeiro.

Leia Também:

Arrascaeta pede retorno de Everton Ribeiro no Flamengo: "Volta pra nós"
'Chama a Samu'! Flamengo provoca Vitória após goleada impiedosa
Brasileirão: Flamengo vence o Palmeiras e segue na cola da liderança

Ele comentou sobre o assunto na rede social X (antigo Twitter) e disse que apesar do susto ele está bem. "Sete anos de Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem", disse o jogador.

O centroavante Pedro foi a estrela do jogo por ter participado dos três gols rubro-negros. O camisa 9 balançou as redes uma vez, e Jorginho e Arrascaeta fizeram os outros dois gols. Para o Palmeiras, Vitor Roque e Gustavo Gómez marcaram.

