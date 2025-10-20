Menu
HOME > ESPORTES
VOLTA POR CIMA

Autor de gol, Iago Borduchi cobra Bahia por atitude fora de casa

Iago Borduchi ignora banco no clássico, retoma vaga na lateral e abre o caminho na goleada do Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/10/2025 - 8:12 h
Iago Borduchi, lateral do Bahia, comenta seu primeiro gol na Série A, as cobranças de Ceni e o desafio do time em vencer fora de casa
Iago Borduchi, lateral do Bahia, comenta seu primeiro gol na Série A, as cobranças de Ceni e o desafio do time em vencer fora de casa

Uma das principais novidades no time titular do Bahia contra o Grêmio, o lateral-esquerdo Iago Borduchi foi premiado com seu primeiro gol na Série A de 2025. Com a lesão de Luciano Juba — titular absoluto da equipe —, o camisa 25 assumiu a posição diante do Flamengo e teve uma atuação sólida. No entanto, na partida seguinte, o Ba-Vi, acabou indo para o banco por opção do treinador.

Neste domingo, 19, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Borduchi retomou a titularidade na lateral-esquerda, e o técnico Rogério Ceni viu a mudança surtir efeito logo nos primeiros minutos da partida, quando o jogador abriu o placar na goleada por 4 a 0.

Para Borduchi, o gol foi importante para coroar a oportunidade de voltar ao time titular, destacando a necessidade de manter a boa fase e descartando qualquer incômodo por ter ficado fora do Ba-Vi. O lateral afirmou que “encarou a decisão do treinador com tranquilidade”.

“A gente trabalha, e ele optou pelo Rezende [...] Nosso grupo é muito fechado. Independente de quem jogue, todos buscam dar o melhor. Hoje chegou a minha vez novamente, e fui feliz em marcar meu primeiro gol”, celebrou o camisa 25 do Bahia.

Durante a entrevista, o lateral-esquerdo também foi questionado sobre a principal deficiência do Bahia na temporada: a diferença de postura dentro e fora de casa. Contra o Grêmio, o Tricolor de Aço foi avassalador, mas, na partida anterior, mais uma vez mostrou um desempenho apático longe de Salvador. Segundo Borduchi, o elenco tem “se cobrado para mudar a postura fora de casa”.

“É um ponto que a gente tem batido muito na tecla [...] Da mesma forma que jogamos bem dentro de casa, precisamos fazer grandes partidas fora”, garantiu o lateral, premiado com um gol na noite deste domingo.

Uma hora essa chave vai virar, e vamos voltar a vencer também fora de casa
Iago Borduchi - lateral-esquerdo do Bahia

Para o técnico Rogério Ceni, “é preciso tirar o chapéu” para Iago Borduchi. De acordo com o treinador, trata-se de um jogador muito criticado, mas que em nenhum momento demonstra desânimo.

“Eu cobro bastante dele, ele tem cabeça boa [...] Hoje jogou em sua posição de origem. Acho que precisa ser elogiado pela postura”, afirmou Ceni, ressaltando que o desempenho é fruto de “confiança e repetição”.

