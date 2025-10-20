William José tem temporada mais artilheira desde 2018 e sonha com recorde no Bahia

William José é o artilheiro do Bahia na temporada 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia se impôs e com tranquilidade venceu o Grêmio por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, na noite de domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida foi o centroavante William José, que marcou um golaço e também contribuiu com uma assistência.

O gol contra o Grêmio foi o 15º de William José em 2025, seu primeiro ano como jogador da Bahia. O golaço foi importante para o centroavante, que vive a sua temporada mais artilheira da carreira desde 2017/2018, quando marcou 20 gols com a camisa da Real Sociedad, da Espanha.

William José chegou ao Bahia no início do ano com a expectativa de ser a solução dos problemas para um comando de ataque carente. Mesmo mostrando boa capacidade técnica, em certos momentos mostrou problemas físicos e já chegou a viver um jejum de 12 jogos sem contribuir com gol ou assistência.

O atacante cresceu de produção nos últimos dois meses, em meio a saída de Luciano Rodríguez, com quem dividiu minutos na posição durante a maior parte do ano. Somente no segundo turno do Brasileirão, William José marcou 4 gols e deu 4 assistências em 9 jogos.

William José é o artilheiro do Bahia na temporada com 15 gols marcados, ultrapassando Luciano Rodriguez que foi vendido quando tinha 13. A lista segue com Tiago (9), Erick Pulga (8) e Erick (7).

O veterano também se destaca pela presença em campo, já que disputou 51 jogos na temporada, perdendo apenas para Cauly (55), Luciano Juba e Éverton Ribeiro (53), além de empatar com Jean Lucas.

Melhor temporada da carreira?

Ter pelo menos 15 gols na temporada é algo que William José conseguiu agora apenas pela terceira vez na sua carreira. A primeira vez foi também no futebol brasileiro, quando marcou 15 gols e deu 2 assistências pelo São Paulo em 2012.

O atacante seguiu para o Real Madrid pouco depois e construiu uma carreira de sucesso na Espanha, com rápidas passagens por Inglaterra e Rússia. Pela Real Sociedad, onde atuou entre 2016 e 2021, ele somou 62 gols e 16 assistências.

Mas é no Bahia que William José pode ter o seu melhor ano da carreira, pelo menos em números. O atacante soma até 21 participações em gols, número que só é superado pela já citada temporada 2017/18, quando constribuiu 24 participações pela Real Sociedad. A diferença está na efetividade, já que ele soma 11 jogos a mais em 2025.

Mas no todo, William José tem grandes chances de ter sua temporada com mais contribuições em gols. O Bahia ainda tem 10 jogos por fazer na temporada e o momento do atacante dá motivos para sonhar.