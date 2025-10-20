Novo CT: Bahia não quer perder nenhum talento baiano para times de fora

- Foto: Divulgação

R$ 300 milhões de investimento. Doze campos de futebol. Um miniestádio. O maior centro de treinamento do Brasil. Esse é o projeto implementado pelo City Football Group no Bahia, o City Football Academy Bahia, apresentado nesta segunda-feira, 20, em evento que contou com a presença do CEO do grupo, Ferran Soriano.

No evento, o executivo espanhol classificou o dia como "histórico para o Bahia, o povo baiano e o futebol brasileiro", destacando que o novo centro representa muito mais do que campos e prédios - é a casa do Esquadrão.

"Celebramos um novo capítulo do crescimento do clube. O Centro de Treinamento é questão estratégica. Não são apenas prédios e campos.É a casa do Bahia. O local onde vão se formar atletas do ponto de vista técnico e pessoal", afirmou Soriano.

Não quer perder jogador

A ideia, então, é que o novo CT seja um centro de excelência para os atletas do Bahia, dando a eles todas as condições precisas para atingir seu potencial máximo e, acima de tudo, não deixar necessidade alguma de sair da Bahia para crescer na carreira.

"Vai ser um centro técnico e cultural do clube, um lugar de alta performance, onde as pessoas não terão pretexto para não estar no nível mais alto. Todos os talentos baianos vão poder se desenvolver em um local do mesmo nível dos grandes clubes do mundo, sem precisar sair da Bahia", projetou.

Não haverá espaço para o talento local sair da Bahia a procura de oportunidades de crescimento Ferran Soriano - CEO do Grupo City

Segundo Soriano, o City Football Academy Bahia será o segundo maior da rede global do City Football Group, ficando atrás apenas do centro de Manchester, na Inglaterra.

O Bahia é o mundo

O CEO explicou que o centro estará interligado à rede internacional de academias do City Group, com uso intensivo de tecnologia e inteligência artificial. Para ele, isso tem um significado muito objetivo - conectar o Bahia com o mundo.

"Esses centros compartilham pessoas e metodologia. São conectados e estão no nível mais alto. O uso da tecnologia, inclusive da inteligência artificial, vai garantir que o Bahia esteja integrado ao mundo. O CFA Bahia conecta o Bahia com o mundo", destacou.

Durante o discurso, Ferran Soriano anunciou que o investimento total do projeto será de aproximadamente R$ 300 milhões, aplicados diretamente no Bahia e no estado da Bahia, com impacto econômico, social e ambiental.

"A construção será exemplo de eficiência e respeito com o meio ambiente. Vai gerar valor econômico e cultural. Investimos no Bahia, na Bahia e para benefício da Bahia", afirmou.

O executivo enfatizou que a prioridade é reter talentos locais: "Não haverá mais espaço para o talento local sair em busca de crescimento. Queremos todos eles aqui".

Bahia e o Grupo City

Para Soriano, tudo é só o início da trajetória desenhada entre o Bahia e o Grupo City, que há cerca de dois anos vem fazendo melhorias no clube. "Chegamos há dois anos e meio. É um passo importante e estratégico. Estamos aqui para ficar. Estamos investindo e progredindo, inclusive o time, dentro de campo", garantiu.

"Pensem onde estávamos há dois anos e meio e onde estamos agora. E imaginem onde estaremos daqui a sete anos. Todo projeto precisa de dez anos para amadurecer. O caminho não é fácil, envolve derrotas também. E quando perdemos, precisamos da torcida. Na nossa viagem, estamos juntos", completou.