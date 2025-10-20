Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Caetano vê novo CT do Bahia como marco para o esporte e economia de Camaçari

Prefeito destaca impacto do investimento do Grupo City, que deve gerar emprego e renda no município

Flávia Requião

Por Flávia Requião

20/10/2025 - 15:19 h | Atualizada em 20/10/2025 - 16:05
Equipamento será construído em Vila de Abrantes, na entrada do Litoral Norte
Presente no lançamento do projeto do novo Centro de Treinamento (CT) do Esporte Clube Bahia, em Camaçari, nesta segunda-feira, 20, o prefeito Luiz Caetano (PT) destacou o impacto da iniciativa para o desenvolvimento esportivo e econômico do município.

O equipamento será construído em Vila de Abrantes, na entrada do Litoral Norte, e deve consolidar Camaçari como um dos principais polos esportivos do estado. “Tenho certeza de que será de grande importância para o esporte da Bahia, do Nordeste e do Brasil, especialmente para Camaçari. Nós temos várias escolinhas, a Cidade do Saber e uma forte tradição esportiva no município”, afirmou Caetano.

“É motivo de grande orgulho para nós, em Camaçari, termos sido escolhidos como a nova casa do Bahia. Recebemos esse projeto com o coração cheio de alegria e também de responsabilidade”, destacou o prefeito durante o evento.

O projeto, conduzido pelo City Football Group, prevê investimento de R$ 300 milhões em uma área de mais de 560 mil metros quadrados, e incluirá também recursos para a reforma do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, segundo anunciou o governador Jerônimo Rodrigues (PT). “Farei tudo que for preciso para que a gente possa, ainda esse ano, autorizar o início das obras. O City vai investir no estádio de Camaçari, o que mostra a sensibilidade de que o Bahia não será um corpo estranho no município, será abraçado por Camaçari”, disse Jerônimo.

“Um centro desse em Camaçari trará uma evolução no esporte da Bahia. Eu quero ver o estado da Bahia tendo times fortes como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui não se trata de torcida. Se trata do olhar de um governador que quer ver o investimento acontecer”, garantiu Jerônimo.

“Esse empreendimento dialoga com o novo momento da cidade, que cresce com planejamento e diversificação econômica. O CT do Bahia vai gerar empregos, renda e oportunidades, especialmente para os moradores de Vila de Abrantes e região, onde o equipamento será instalado”, ressaltou Caetano.

Com o CFA Bahia, o município abrigará o segundo maior centro de treinamento do Grupo City, menor apenas que o do Manchester City. A estrutura também será voltada para o recrutamento e formação de talentos locais, como destacou o CEO do grupo, Ferran Soriano: “Todos os talentos baianos terão a oportunidade de se desenvolver em um local de mesmo nível dos grandes do mundo. Não haverá mais motivo para sair da Bahia, queremos todos eles aqui.”

