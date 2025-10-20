POLÍTICA
Caetano vê novo CT do Bahia como marco para o esporte e economia de Camaçari
Prefeito destaca impacto do investimento do Grupo City, que deve gerar emprego e renda no município
Por Flávia Requião
Presente no lançamento do projeto do novo Centro de Treinamento (CT) do Esporte Clube Bahia, em Camaçari, nesta segunda-feira, 20, o prefeito Luiz Caetano (PT) destacou o impacto da iniciativa para o desenvolvimento esportivo e econômico do município.
O equipamento será construído em Vila de Abrantes, na entrada do Litoral Norte, e deve consolidar Camaçari como um dos principais polos esportivos do estado. “Tenho certeza de que será de grande importância para o esporte da Bahia, do Nordeste e do Brasil, especialmente para Camaçari. Nós temos várias escolinhas, a Cidade do Saber e uma forte tradição esportiva no município”, afirmou Caetano.
“É motivo de grande orgulho para nós, em Camaçari, termos sido escolhidos como a nova casa do Bahia. Recebemos esse projeto com o coração cheio de alegria e também de responsabilidade”, destacou o prefeito durante o evento.
O projeto, conduzido pelo City Football Group, prevê investimento de R$ 300 milhões em uma área de mais de 560 mil metros quadrados, e incluirá também recursos para a reforma do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, segundo anunciou o governador Jerônimo Rodrigues (PT). “Farei tudo que for preciso para que a gente possa, ainda esse ano, autorizar o início das obras. O City vai investir no estádio de Camaçari, o que mostra a sensibilidade de que o Bahia não será um corpo estranho no município, será abraçado por Camaçari”, disse Jerônimo.
“Um centro desse em Camaçari trará uma evolução no esporte da Bahia. Eu quero ver o estado da Bahia tendo times fortes como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui não se trata de torcida. Se trata do olhar de um governador que quer ver o investimento acontecer”, garantiu Jerônimo.
“Esse empreendimento dialoga com o novo momento da cidade, que cresce com planejamento e diversificação econômica. O CT do Bahia vai gerar empregos, renda e oportunidades, especialmente para os moradores de Vila de Abrantes e região, onde o equipamento será instalado”, ressaltou Caetano.
Com o CFA Bahia, o município abrigará o segundo maior centro de treinamento do Grupo City, menor apenas que o do Manchester City. A estrutura também será voltada para o recrutamento e formação de talentos locais, como destacou o CEO do grupo, Ferran Soriano: “Todos os talentos baianos terão a oportunidade de se desenvolver em um local de mesmo nível dos grandes do mundo. Não haverá mais motivo para sair da Bahia, queremos todos eles aqui.”
