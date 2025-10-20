Parceria Governo e City terá papel estratégico em escolas da Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT), participou na manhã desta segunda-feira, 20, do lançamento do projeto do novo Centro de Treinamento (CT) do Esporte Clube Bahia - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A parceria entre City Football Group e o Governo da Bahia vai além do futebol. Isso porque, no lançamento do projeto do novo Centro de Treinamento (CT) do Esporte Clube Bahia, em Camaçari, nesta segunda-feira, 20,o governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou que haverá uma integração entre educação, projetos sociais e proteção ambiental com a iniciativa.

Jerônimo revelou que escolas estaduais da região poderão ser utilizadas como espaços de prática esportiva e formação de jovens atletas conjuntamente com o CFG.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Me coloquei à disposição, e o Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG), de imediato acatou: utilizar as escolas estaduais, já que todas que estão prontas têm um campo de futebol, gramado sintético e padrão adequado dentro das medidas de prática e de esporte. Então, colocar as escolas estaduais de Camaçari para fazermos projetos sociais e dali gerar uma fonte de possíveis jogadores da base do Bahia. E, quando a gente anunciar que faremos isso em Camaçari, quem sabe outros clubes poderão também implementar projetos em outros municípios", declarou.

O governador acrescentou também que a expectativa é que a proposta possa servir de modelo para outros municípios e clubes.

| Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Além da estrutura física, o governador prevê programas sociais, como alimentação escolar e incentivo a profissionais que atuam em escolinhas de futebol, mesmo que de forma voluntária, oferecendo ajuda de custo. O Estado também mantém iniciativas como “Esporte por toda parte”, voltadas à capoeira, lutas e atividades esportivas comunitárias.

Jerônimo ressaltou ainda a importância de unir esporte e educação, estimulando o aprendizado de idiomas, como inglês e espanhol, para preparar jovens atletas para oportunidades no Brasil e no exterior.

O projeto conta com o investimento do City CFG, e que também contribuirá para o estádio de Camaçari, garantindo que o Bahia seja incorporado à comunidade local e respeite a cultura e os moradores do município. “A comunidade precisa sentir que é dona e parte do Esporte Clube Bahia”, afirmou o governador.

Outro destaque do novo CT é o compromisso com a preservação ambiental. A região selecionada é protegida, e as instalações utilizarão fontes de energia renovável. Jerônimo sugeriu que o Bahia e o City desenvolvam iniciativas ecológicas, tornando o centro de treinamento uma referência em conservação e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que fomenta a prática esportiva. “Com o Bahia instalado, acaba se tornando um guardião dessa área.”



No evento de lançamento, o governador autorizou a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, por meio do INEMA, a publicar a concessão de licença prévia de viabilidade ambiental para a implantação do novo CT do Bahia, que contará com investimento privado de 300 milhões de reais e mais de 560 mil metros quadrados.



Conversas antigas governo e city

Desde a aquisição do Esporte Clube Bahia pelo City Football Group (CFG) em 2023, o governo da Bahia mantém uma relação próxima com o clube, articulando projetos que envolvem concessão de estádios e instalação de centros de treinamento.

No ano passado, o governo iniciou conversas sobre conceder o Estádio Metropolitano de Pituaçu juntamente com a Arena Fonte Nova para que o Bahia gerisse ambos os equipamentos, mas o CFG demonstrou interesse apenas na Fonte Nova, deixando Pituaçu para futuras soluções.