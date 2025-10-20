Pressão da sociedade pode tirar Binho Galinha da Alba, diz advogado

Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Binho Galinha (PRD), preso do âmbito da Operação Estado Anômico, da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público da Bahia (MPBA), no início deste mês, pode ter o seu mandato descontinuado diante da pressão da sociedade.

A avaliação é do advogado especialista em Direito Eleitoral, Ademir Ismerim. No último dia 10, em votação secreta na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), os maioria dos parlamentares da Casa optaram pela manutenção da prisão de Binho Galinha — o placar foi de 34 votos a favor e 18 contra em uma sessão que contou com 53 dos 63 deputados estaduais.

Cinco dias depois, o PRD, partido o qual o parlamentar faz parte, suspendeu a sua filiação. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente estadual do partido, deputado Marcinho Oliveira.

De acordo com o partido, a decisão de suspender a filiação de Binho foi tomada coletivamente e se manterá até a conclusão do julgamento sobre o mérito do processo que envolve o deputado.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), Binho estaria envolvido em crimes como lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas. Há mais de 15 dias, ele está custodiado em uma Sala de Estado-Maior, que fica no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

"Penso que a pressão da sociedade não vai colaborar para que ele possa se escapar dessa situação", disse o advogado Ademir Ismerim, na manhã desta segunda-feira, 20, durante um evento na União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador.

"Eu acho que é uma situação muito difícil e que inclusive é chata para a própria Assembleia, porque você imagine você como deputado julgar os próprios colegas. Acho que na situação que ele se encontra o mandato dele não tem muito futuro", acrescentou o especialista.