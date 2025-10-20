Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Pressão da sociedade pode tirar Binho Galinha da Alba, diz advogado

Deputado estadual Binho Galinha (PRD) foi preso no início do mês no âmbito da Operação Estado Anômico

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/10/2025 - 12:01 h
Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro
Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro -

O deputado estadual Binho Galinha (PRD), preso do âmbito da Operação Estado Anômico, da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público da Bahia (MPBA), no início deste mês, pode ter o seu mandato descontinuado diante da pressão da sociedade.

A avaliação é do advogado especialista em Direito Eleitoral, Ademir Ismerim. No último dia 10, em votação secreta na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), os maioria dos parlamentares da Casa optaram pela manutenção da prisão de Binho Galinha — o placar foi de 34 votos a favor e 18 contra em uma sessão que contou com 53 dos 63 deputados estaduais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cinco dias depois, o PRD, partido o qual o parlamentar faz parte, suspendeu a sua filiação. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente estadual do partido, deputado Marcinho Oliveira.

De acordo com o partido, a decisão de suspender a filiação de Binho foi tomada coletivamente e se manterá até a conclusão do julgamento sobre o mérito do processo que envolve o deputado.

Leia Também:

Binho Galinha tem filiação suspensa após prisão por crimes em Feira
Deputados baianos tiram a mão da cumbuca no caso Binho Galinha
Alba mantém a prisão de Binho Galinha em sessão nesta sexta-feira

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), Binho estaria envolvido em crimes como lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas. Há mais de 15 dias, ele está custodiado em uma Sala de Estado-Maior, que fica no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

"Penso que a pressão da sociedade não vai colaborar para que ele possa se escapar dessa situação", disse o advogado Ademir Ismerim, na manhã desta segunda-feira, 20, durante um evento na União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador.

"Eu acho que é uma situação muito difícil e que inclusive é chata para a própria Assembleia, porque você imagine você como deputado julgar os próprios colegas. Acho que na situação que ele se encontra o mandato dele não tem muito futuro", acrescentou o especialista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ademir Ismerim Alba Binho Galinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado Binho Galinha está preso desde o dia 3 de outubro
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x