Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Binho Galinha tem filiação suspensa após prisão por crimes em Feira

Deputado estadual, preso em 3 de outubro, é investigado por liderar organização criminosa e segue custodiado em Salvador

Flávia Requião

Por Flávia Requião

15/10/2025 - 7:50 h | Atualizada em 15/10/2025 - 9:17
A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta
A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta -

O deputado estadual Binho Galinha, preso no início deste mês, teve sua filiação ao PRD suspensa. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente nacional do partido, Marcinho Oliveira, na manhã desta quarta-feira, 15. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana e cidades vizinhas.

De acordo com o partido, a decisão de suspender a filiação de Binho foi tomada coletivamente e se manterá até a conclusão do julgamento sobre o mérito do processo que envolve o deputado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputados baianos tiram a mão da cumbuca no caso Binho Galinha
Alba mantém a prisão de Binho Galinha em sessão nesta sexta-feira
Gamil Foppel revela se defesa de Binho Galinha vai entrar com recurso
O que pesa contra Binho Galinha? Parecer detalha o que levou o deputado à prisão

A comunicação formal ao gabinete deve ser realizada na quarta-feira, 15, momento em que ele passará a constar como “sem partido”.

Segundo o MP, Binho estaria envolvido em crimes como:

  • lavagem de dinheiro;
  • obstrução da Justiça;
  • jogo do bicho;
  • agiotagem;
  • receptação qualificada;
  • comércio ilegal de armas;
  • usurpação de função pública;
  • embaraço a investigações;
  • tráfico de drogas.

Após ser considerado foragido, o deputado se entregou e foi preso em 3 de outubro. Dois dias antes, em 1º de outubro, a Operação Anômico havia culminado na prisão de sua esposa, do filho e de outras sete pessoas.

O deputado está custodiado em uma Sala de Estado-Maior, que fica no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Alba manteve prisão

Segundo apurações do Portal A TARDE, o PRD aguardou a decisão da Alba sobre o futuro de Binho Galinha na Casa antes de se posicionar. Na semana passada, os deputados estaduais mantiveram a prisão do parlamentar.

A votação secreta terminou em 34 votos a favor da manutenção da prisão e 18 contra. Entre os 63 deputados, 53 estiveram presentes, com uma abstenção registrada.

O advogado de Binho Galinha, Gamil Foppel, teve 15 minutos para apresentar a defesa, reforçando o que já havia sido dito na sessão da CCJ, na terça, 6, ao apontar supostos erros na condução do processo e pedir a soltura do deputado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Binho Galinha PRD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x