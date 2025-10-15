Binho Galinha tem filiação suspensa após prisão por crimes em Feira

A comunicação formal ao gabinete será realizada na quarta - Foto: DepBinho Galinha/AgênciaALBA

O deputado estadual Binho Galinha, preso no início deste mês, teve sua filiação ao PRD suspensa. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente nacional do partido, Marcinho Oliveira, na manhã desta quarta-feira, 15. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana e cidades vizinhas.

De acordo com o partido, a decisão de suspender a filiação de Binho foi tomada coletivamente e se manterá até a conclusão do julgamento sobre o mérito do processo que envolve o deputado.

A comunicação formal ao gabinete deve ser realizada na quarta-feira, 15, momento em que ele passará a constar como “sem partido”.

Segundo o MP, Binho estaria envolvido em crimes como:

lavagem de dinheiro;

obstrução da Justiça;

jogo do bicho;

agiotagem;

receptação qualificada;

comércio ilegal de armas;

usurpação de função pública;

embaraço a investigações;

tráfico de drogas.

Após ser considerado foragido, o deputado se entregou e foi preso em 3 de outubro. Dois dias antes, em 1º de outubro, a Operação Anômico havia culminado na prisão de sua esposa, do filho e de outras sete pessoas.

O deputado está custodiado em uma Sala de Estado-Maior, que fica no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.



Alba manteve prisão

Segundo apurações do Portal A TARDE, o PRD aguardou a decisão da Alba sobre o futuro de Binho Galinha na Casa antes de se posicionar. Na semana passada, os deputados estaduais mantiveram a prisão do parlamentar.

A votação secreta terminou em 34 votos a favor da manutenção da prisão e 18 contra. Entre os 63 deputados, 53 estiveram presentes, com uma abstenção registrada.

O advogado de Binho Galinha, Gamil Foppel, teve 15 minutos para apresentar a defesa, reforçando o que já havia sido dito na sessão da CCJ, na terça, 6, ao apontar supostos erros na condução do processo e pedir a soltura do deputado.