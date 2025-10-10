Alba mantém a prisão de Binho Galinha em sessão nesta sexta-feira

Deputado estadual Binho Galinha (PRD) na ALBA - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) manteve, nesta sexta-feira, 9, a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD), detido na última sexta-feira, 2, no âmbito da operação Estado Anomico, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A votação entre os parlamentares foi secreta e o placar foi de 34x18 - ao todo, estiveram presentes em plenário 53 dos 63 deputados da Casa. Ainda houve uma abstenção.

Antes da votação, o advogado que encabeça a defesa de Binho Galinha, Gamil Foppel, utilizou 15 minutos para fazer a defesa do parlamentar. Ele reforçou o que já foi dito durante a sessão da CCJ, na última terça-feira, 6, quando apontou erros na condução do processo por parte da Justiça e defendeu a soltura do parlamentar.

Em seguida, a sessão foi suspensa por 20 minutos para a rubrica das cédulas a serem utilizadas pelos deputados na votação. Houve ainda uma nova paralisação secundária, mais curta. Depois, foi feita a chamada nominal para que os deputados estaduais fizessem a votação, de forma secreta.

Quem fez a contagem dos votos foram os deputados Fabíola Mansur (PSB), Vitor Bonfim (PV) e Sandro Régis (União).