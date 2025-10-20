INSS: governo Lula exonera secretário que levou R$ 50 mil da Conafer

Pedro Alves Corrêa Neto exercia a função de secretário na área de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) promoveu, nesta segunda-feira, 20, a substituição de um secretário que havia recebido R$ 50 mil do operador financeiro da Conafer, uma das organizações investigadas na chamada “Farra do INSS”.

Pedro Alves Corrêa Neto exercia a função de secretário na área de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI) do Mapa, sob a gestão do ministro Carlos Fávaro.

Conforme apuração do Metrópoles, Corrêa Neto recebeu R$ 50 mil de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Conafer, Carlos Lopes, e também sócio-administrador do banco digital Terrabank. Cícero, investigado pela CPMI do INSS, é apontado como o operador financeiro da organização.

A exoneração de Corrêa Neto foi registrada na edição desta segunda, 20, do Diário Oficial da União (DOU), com efeito retroativo à última sexta, 17.

A portaria informa que ele deixou o cargo “a pedido” e foi substituído por Marcelo Narvaes Fiadeiro, servidor que já atuava no ministério e que também teve passagem pelo Ministério do Desenvolvimento Social durante o governo Lula 3.

O repasse de Cícero a Corrêa Neto está registrado em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à CPMI do INSS.

Durante a oitiva de Cícero Marcelino na CPMI, realizada na semana passada, o assessor da Conafer foi questionado sobre o repasse feito a Corrêa Neto, mas afirmou não se lembrar.

“O senhor sabe disso? Que o senhor pagou ao Secretário do Ministério, ao Sr. Pedro Alves Corrêa Neto?”, perguntou o deputado Evair de Melo (PP-ES), citando a reportagem da coluna. “É igual eu falei para o senhor, vêm as planilhas e eu vou fazendo os pagamentos…”, respondeu Marcelino.

Secretário mantinha vínculo com Conafer, alvo da “Farra do INSS”

Segundo registros públicos de sua agenda, Corrêa Neto encontrou-se com representantes da Conafer ao menos dez vezes nos últimos três anos. O último desses encontros aconteceu em 25 de março deste ano, poucas semanas antes da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

O encontro de 25 de março foi registrado como a “primeira reunião executiva do Matopiba – definição de pauta e alinhamento estratégico”. O Matopiba é uma região que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e contou com a presença do presidente da Conafer, Carlos Lopes.

Ao longo dos anos, a agenda de Corrêa Neto aponta encontros com diversos representantes da Conafer, incluindo Davi Feo, secretário de Relações Internacionais; Tiago Lopes, vice-presidente; e Anandha Almeida, consultora. No entanto, não há registros de reuniões com Cícero Marcelino.

Em 2022, a Conafer também celebrou um acordo de cooperação técnica com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), quando Corrêa Neto exercia o cargo de diretor-geral da instituição.