POLÍTICA
Flávio Bolsonaro vai aos EUA monitorar aproximação de Lula e Trump
Viagem de Flávio Bolsonaro ocorre a pedido do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro
Por Redação
Em viagem aos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não foi apenas para tentar apaziguar seu irmão Eduardo, mas também para cumprir outra tarefa pessoalmente designada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Conforme apuração do Metrópoles, segundo relatos de pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro afirmou que Flávio foi ao país também para obter informações detalhadas sobre a recente aproximação entre Lulae Donald Trump.
O objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos para avaliar se a aproximação entre Lula e Trump é realmente concreta.
Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca. Na mesma época, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
