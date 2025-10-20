Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro vai aos EUA monitorar aproximação de Lula e Trump

Viagem de Flávio Bolsonaro ocorre a pedido do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 10:12 h
Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos
Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos -

Em viagem aos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não foi apenas para tentar apaziguar seu irmão Eduardo, mas também para cumprir outra tarefa pessoalmente designada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme apuração do Metrópoles, segundo relatos de pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro afirmou que Flávio foi ao país também para obter informações detalhadas sobre a recente aproximação entre Lulae Donald Trump.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos para avaliar se a aproximação entre Lula e Trump é realmente concreta.

Leia Também:

Subsídio evita reajuste da tarifa de ônibus para R$ 6 em Salvador
Com Lula em alta, aliados de Bolsonaro tem tido missão "ingrata"
Trump reage à China e diz que não aceitará jogo das terras raras

Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca. Na mesma época, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump eduardo bolsonaro EUA Flávio Bolsonaro missão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x