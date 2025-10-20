Flávio Bolsonaro vai aos EUA monitorar aproximação de Lula e Trump

Objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos - Foto: Evaristo Sa/AFP

Em viagem aos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não foi apenas para tentar apaziguar seu irmão Eduardo, mas também para cumprir outra tarefa pessoalmente designada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme apuração do Metrópoles, segundo relatos de pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro afirmou que Flávio foi ao país também para obter informações detalhadas sobre a recente aproximação entre Lulae Donald Trump.

O objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi reunir informações com Eduardo e outras autoridades nos Estados Unidos para avaliar se a aproximação entre Lula e Trump é realmente concreta.

Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca. Na mesma época, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.