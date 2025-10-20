GUERRA COMERCIAL
Trump reage à China e diz que não aceitará jogo das terras raras
Presidente dos EUA critica dependência chinesa em minerais estratégicos
Por Redação
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo, 19, durante conversa com repórteres a bordo do Air Force One, que não pretende permitir que a China utilize as chamadas “terras raras” como instrumento de pressão na guerra comercial travada entre as duas nações.
“Quero que eles comecem a comprar soja, pelo menos na quantidade que compravam antes. E acredito que conseguirão fazer isso. Mas não quero que a China brinque o jogo das terras raras conosco”, declarou o presidente americano.
Leia Também:
As terras raras são um grupo de minerais essenciais para a produção de tecnologias de ponta, como:
- semicondutores;
- veículos elétricos;
- armamentos;
- sistemas de energia renovável.
A China concentra a maior parte da extração e do processamento desses elementos, o que lhe confere forte influência sobre a cadeia global desses setores estratégicos.
“A China precisa fazer algo por nós também. Quero ajudar a China, não quero prejudicá-la, mas tem que ser um acordo justo”, afirmou o presidente.
Com informações da Reuters.*
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes