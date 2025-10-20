Menu
HOME > POLÍTICA
GUERRA COMERCIAL

Trump reage à China e diz que não aceitará jogo das terras raras

Presidente dos EUA critica dependência chinesa em minerais estratégicos

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 9:32 h | Atualizada em 20/10/2025 - 10:32
Trump cobra equilíbrio na relação entre os países
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo, 19, durante conversa com repórteres a bordo do Air Force One, que não pretende permitir que a China utilize as chamadas “terras raras” como instrumento de pressão na guerra comercial travada entre as duas nações.

“Quero que eles comecem a comprar soja, pelo menos na quantidade que compravam antes. E acredito que conseguirão fazer isso. Mas não quero que a China brinque o jogo das terras raras conosco”, declarou o presidente americano.

As terras raras são um grupo de minerais essenciais para a produção de tecnologias de ponta, como:

  • semicondutores;
  • veículos elétricos;
  • armamentos;
  • sistemas de energia renovável.

A China concentra a maior parte da extração e do processamento desses elementos, o que lhe confere forte influência sobre a cadeia global desses setores estratégicos.

“A China precisa fazer algo por nós também. Quero ajudar a China, não quero prejudicá-la, mas tem que ser um acordo justo”, afirmou o presidente.

Com informações da Reuters.*

x