POLÍTICA

Deputado baiano é alvo de golpe e faz alerta nas redes sociais

Parlamentar pediu que usuários que receberem mensagens de número falso façam denúncia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/10/2025 - 8:25 h
Deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB)
Deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB) -

O deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), fez um alerta nas redes sociais, no domingo, 19, após ter seu nome envolvido em um golpe. Segundo ele, criminosos têm usado um número de WhatsApp com a sua foto no perfil para solicitar dados ou favores.

No Instagram, Jordávio afirmou que o número — cujo DDD é de Santa Catarina — não é dele e qualquer contato oficial é sempre feito pelos canais da sua equipe, pelo número pessoal do parlamentar ou diretamente por meio das redes verificadas.

"Se você receber mensagem suspeita, não responda e denuncie imediatamente. Compartilhe essa informação com amigos e familiares. Quanto mais gente souber, menos espaço esses golpistas terão para agir", escreveu o deputado.

Alba golpe jordavio ramos Whatsapp

