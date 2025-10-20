Alerta máximo: novo golpe com IA engana brasileiros e esvazia contas bancárias

Novo golpe com IA engana vítimas com vídeos falsos e promessas de crédito fácil - Foto: Ilustrativa | Freepik

A desinformação financeira tem se tornado um dos principais riscos para o consumidor brasileiro. Vídeos e postagens que prometem “limpar o nome” ou “aumentar o score de crédito” se multiplicam nas redes sociais, alimentando golpes que usam linguagem técnica e até vozes geradas por inteligência artificial para enganar o público. O avanço dessas fraudes expõe a vulnerabilidade digital dos consumidores e reforça a importância da informação correta como forma de proteção financeira.

Entre as vítimas desse tipo de golpe está a Marta Cunha, assessora administrativa, que teve sua conta bancária esvaziada após uma sequência de ligações falsas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eles ligaram dizendo que era preciso aumentar meu limite Pix e pediram para eu fazer um teste com R$ 1 (um real). Depois disso, começaram a mandar mensagem usando a logo do banco, repetiam meus dados e diziam que a ligação tinha caído. Quando percebi, todo o dinheiro da conta e o limite do cartão tinham sido usados como se fosse eu fazendo as transferências”, conta.

Marta registrou queixa e comunicou ao banco, mas não conseguiu reaver o valor.

Casos como o de Marta não são isolados. Segundo Aline Vieira, coordenadora de conteúdo da Serasa, a desinformação financeira tem se espalhado com rapidez pelas redes, alimentando golpes cada vez mais sofisticados.

“Estão sendo publicados muitos vídeos e postagens prometendo ‘limpar nome sem pagar’ ou ‘aumentar pontuação de crédito em 24 horas’. Essas falsas promessas se propagam com facilidade, principalmente porque as notícias falsas têm 70% mais de chance de circular do que as verdadeiras”, explica a coordenadora do Serasa.

Aline Vieira alerta ainda que golpistas vêm usando inteligência artificial e vozes de pessoas conhecidas para enganar o público, o que torna as fraudes mais convincentes.

Evitar armadilhas

As fraudes financeiras que circulam nas redes sociais, evoluem rapidamente e se adaptam às novas formas de enganar o público. De acordo com Aline, a melhor forma de enfrentar esse cenário é com informação.

“A cada semana surgem novas versões de golpes, e acreditamos que a maneira mais eficaz de enfrentá-los é compartilhando a informação correta e orientando as pessoas sobre como se proteger”, afirma.

Entre as principais armadilhas estão as mensagens que pedem dados pessoais, links que direcionam para sites falsos e e-mails sem canais oficiais de contato. Golpistas se aproveitam da confiança e da falta de atenção das vítimas para obter informações sigilosas, como senhas e números de cartões.

A orientação é sempre confirmar a origem das comunicações e buscar os canais já conhecidos da instituição antes de realizar qualquer ação.

O aumento das fraudes digitais também tem mobilizado o setor bancário a investir em mais proteção e tecnologia.

Segundo Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços de Segurança da da Federação Brasileira de Bancos, “a Febraban e os banco associados têm como prioridade a segurança dos seus clientes e neste ano deverão investir quase R$ 48 bilhões em tecnologia e segurança da informação por meio do monitoramento constante de suas respectivas infraestruturas, sendo que deste total 10% são voltados para a prevenção de fraudes e segurança”.

Walter explica que as instituições financeiras contam com sistemas avançados de proteção e apostam na conscientização dos usuários.

“Os bancos associados contam com o que há de mais moderno em relação à segurança cibernética e prevenção a fraudes, como mensagem criptografada, autenticação biométrica, tokenização, e usam tecnologias como big data, analytics e inteligência artificial em processos de prevenção de riscos. Além disso, investimos de maneira ininterrupta e massiva em campanhas de conscientização e esclarecimento com a população por meio de marketing em TVs, rádios e redes sociais”, afirma.

O avanço das iniciativas de segurança e de informação mostra que, diante de golpes cada vez mais sofisticados, a combinação entre tecnologia e educação continua sendo a principal forma de proteger o consumidor.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló