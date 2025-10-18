Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

CEO do Walmart alerta: IA vai tirar milhões de empregos, menos de quem tem essa habilidade

Executivo diz que sua empresa já utiliza inteligência artificial em vários setores

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 19:07 h | Atualizada em 18/10/2025 - 19:32
IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo
IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo -

O dono da empresa que mais gera empregos no setor privado no mundo, Doug McMillon, CEO do Walmart, afirmou que diversas funções existentes hoje precisarão se adaptar ao crescimento acelerado do uso da inteligência artificial (IA).

Em entrevista ao The Wall Street Journal, o executivo declarou que “está muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos” e acrescentou que ainda não identificou nenhuma profissão que ficará fora desse impacto.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

McMillon explicou que o Walmart já utiliza a IA em larga escala, automatizando tarefas nos centros de distribuição e nas lojas. A companhia também criou novas posições especializadas em inteligência artificial, como a de “agent builder”, profissional responsável por desenvolver soluções tecnológicas para apoiar as equipes comerciais.

Leia Também:

Essas 2 profissões vão sumir do mapa em 6 meses por causa da IA
ChatGPT-5 é lançado, confira as novidades da OpenAI
IA será usada para reconstruir imagens de pessoas escravizadas na Bahia

O executivo reforçou que nenhuma empresa está imune às transformações trazidas pela IA, e que o futuro exigirá adaptação, aprendizado contínuo e desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais que quiserem se destacar.

Entre as competências que devem se tornar diferenciais estão:

  • Criatividade
  • Pensamento crítico
  • Habilidades interpessoais
  • Capacidade de resolver problemas complexos

Segundo McMillon, os profissionais que souberem usar a tecnologia para aumentar a produtividade e fomentar a inovação estarão em vantagem nesse novo cenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Empresas inteligencia artificial negócios

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x