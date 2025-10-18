CEO do Walmart alerta: IA vai tirar milhões de empregos, menos de quem tem essa habilidade

IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo - Foto: Reprodução | Freepik

O dono da empresa que mais gera empregos no setor privado no mundo, Doug McMillon, CEO do Walmart, afirmou que diversas funções existentes hoje precisarão se adaptar ao crescimento acelerado do uso da inteligência artificial (IA).

Em entrevista ao The Wall Street Journal, o executivo declarou que “está muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos” e acrescentou que ainda não identificou nenhuma profissão que ficará fora desse impacto.

McMillon explicou que o Walmart já utiliza a IA em larga escala, automatizando tarefas nos centros de distribuição e nas lojas. A companhia também criou novas posições especializadas em inteligência artificial, como a de “agent builder”, profissional responsável por desenvolver soluções tecnológicas para apoiar as equipes comerciais.

O executivo reforçou que nenhuma empresa está imune às transformações trazidas pela IA, e que o futuro exigirá adaptação, aprendizado contínuo e desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais que quiserem se destacar.

Entre as competências que devem se tornar diferenciais estão:

Criatividade

Pensamento crítico

Habilidades interpessoais

Capacidade de resolver problemas complexos

Segundo McMillon, os profissionais que souberem usar a tecnologia para aumentar a produtividade e fomentar a inovação estarão em vantagem nesse novo cenário.