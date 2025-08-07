ChatGPT-5 é lançado, confira as novidades da OpenAI

ChatGPT-5 é revelado pela OpenAI - Foto: Divulgação | OpenAI

O novo modelo de linguagem da inteligência artificial, IA, do ChatGPT, o ChatGPT-5 foi lançado nesta quinta-feira, 7, apresentando diversas mudanças em sua funcionalidade, como melhora no raciocínio, melhor desempenho e maior possibilidades de personalização.

A novidade foi revelada durante uma transmissão ao vivo pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, que destacou que a linguagem pode criar um software do zero e é ainda mais inteligente que as versões passadas. Somado a isso, ele apontou a tese de que o GPT-5 vai colocar a OpenAI no topo da lista como melhor modelo do mundo para programação.

"O GPT-3 era como uma conversa com um estudante do ensino médio. Você podia fazer uma pergunta. Talvez recebesse uma resposta correta, talvez algo maluco. O GPT-4 me pareceu uma conversa com um estudante universitário. O GPT-5 é a primeira vez que realmente haverá uma conversa com um especialista ao nível de doutorado (PhD)", destacou Altman.

Disponibilidade do recurso

O modelo mais atualizado será disponibilizado pela empresa a partir desta quinta-feira, 7, com um limite diário para testarem a ferramenta. Já para assinantes, os recursos serão mais completos.

Desenvolvedores que acessam o GPT-5, via API da OpenAI, possuem algumas outras regalias, podendo fazer uso de três versões com preços diferentes, GPT-5, GPT-5 mini e GPT-5 nano.

Mudanças da IA

A OpenAI promete que o GPT-5 fará textos mais humanos, com frases menos genéricas e desenvolvendo melhor ideias complexas.

Outras novidades aconteceram no modelo de voz do ChatGPT, que foi melhorado com a adição de novas personalidades que geram respostas com diferentes possibilidades de tom de voz, sendo elas “Cínico”, “Robô”, “Ouvinte” e “Nerd”

Visando organização de rotina, o chatbot terá acesso ao Gmail e a Google Agenda do usuário, um movimento que marca uma aproximação da OpenAI com a Google, apesar das empresas serem rivais por conta da existência do Gemini Google.

Segurança do GPT-5

A OpenAI informou que testou o novo modelo por mais de cinco mil horas para entender as vulnerabilidades da novidade. É esperado que o novo modelo tenha menos alucinações, mas ainda não é possível eliminar erros.

Somado a isso, o GPT-5 estaria melhor em admitir que não consegue concluir uma tarefa ou responder uma pergunta, agora, ao invés de somente responder que não pode, ele explicar o motivo ou que não pode entregar a resposta.

Os testes demonstraram que o GPT-5 responde informações de forma incorreta e faz alucinações em 4,8% das vezes em que é solicitado. Os modelos anteriores, o 3 e o GPT-4, apresentam taxas de alucinação de 22% e 20,6%, respectivamente.