SUCESSÃO DE BARROSO

STF em jogo: Lula bate martelo e já tem data para anunciar novo ministro

O AGU, Jorge Messias, é o favorito para ocupar a vaga aberta

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/10/2025 - 7:34 h
Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Messias deve ser indicado por Lula ao STF.

A escolha do presidente Lula (PT) para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) deve ser anunciada na próxima terça-feira, 21. A expectativa é que o petista dê o aval para que Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), seja o nome indicado para a vacância.

Isso porque o mandatário sinalizou aos aliados a sua vontade de concretizar as mudanças antes da sua viagem à Indonésia e à Malásia, quando participa da 47ª Cúpula das Associações do Sudoeste Asiático.

O petista só retornará ao Brasil na próxima terça-feira, 28, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo. Mas, antes, quer deixar o governo organizado com as novas mudanças.

Jorge Messias é o principal nome cotado para a vaga por ser visto por Lula como principal referência jurídica do governo. Segundo o periódico, o AGU é chamado pelo mandatário até para tratar sobre temas políticos.

STF: Jorge Messias é cotado para vaga de Barroso
Ministro Jorge Messias debate sobre democracia na sede do PT Bahia
Jorge Messias: "Desinformação corrói confiança nas instituições"

A sua pretensa indicação surgiu após o ex-presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, anunciar sua aposentadoria antecipada no dia 9 de outubro. O seu afastamento do cargo começou a valer no último sábado, 18.

Antes de sair da Corte, Barroso pediu a retomada das discussões sobre a descriminalização do aborto, assim como fez a sua antecessora Rosa Weber. Durante a retomada do julgamento, ele votou a favor do tema.

Da Lava Jato ao aborto: os casos que esperam o novo ministro do STF

A saída antecipada de Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) deixará um acervo de 912 processos para o próximo ministro da Corte. Desses, 665 são ações originárias e 247 recursais, que envolvem temas de alto impacto político, social e jurídico.

O presidente Lula (PT) será o responsável por escolher o novo nome para ocupar a vaga. Entre os favoritos está o advogado-geral da União, Jorge Messias, que, caso confirmado, herdará a relatoria de casos ligados à Operação Lava Jato, além de ações sobre aborto e direito administrativo.

Jorge Messias Lula STF

x