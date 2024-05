Ministro Jorge Messias debate sobre democracia na sede do PT Bahia | A TARDE

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, se reuniu com membros da executiva do PT baiano nesta quinta-feira, 16, na sede do partido, no bairro do Rio Vermelho, onde dialogou sobre os principais desafios da gestão do presidente Lula para reconstruir o Brasil. Na reunião, o ministro e os dirigentes da legenda também falaram sobre a importância do fortalecimento da democracia no país.

O presidente da sigla no estado, Éden Valadares, classificou Messias como "amigo pessoal" e avaliou a visita do ministro ao reduto da legenda.

“Messias é um amigo pessoal, alguém por quem tenho muita admiração e grande amizade, desde que fomos colegas na Casa Civil da Presidência e no Senado Federal, mas somos acima de tudo companheiros de projeto e sua visita de cortesia à sede do PT Bahia é motivo de orgulho para toda nossa direção. Momento singular de poder dialogar com o ministro sobre a reconstrução do Brasil, os desafios do governo Lula e da nossa democracia”, afirmou Éden.



Além do ministro e do presidente do PT estadual, participaram do encontro o vice-presidente, Aluã Carmo, e os secretários de Finanças, Tássio Brito, de Organização, Osmar Galdino (Jojó), de Comunicação, Rafaela Cruz, e de Movimentos Populares do PT Bahia, Rafaella Rios.

