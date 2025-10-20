Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula tem compromisso importante com Boulos antes de viagem à Ásia

Presidente deixará Brasil na terça-feira, 21

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/10/2025 - 7:59 h | Atualizada em 20/10/2025 - 8:30
Presidente Lula (PT) e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP)
Presidente Lula (PT) e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Antes de viajar para a Ásia, na terça-feira, 21, o presidente Lula (PT) tem um compromisso importante com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que assumirá um cargo no Palácio do Planalto — a informação já havia sido divulgada pelo Portal A TARDE desde maio deste ano.

O petista teria avisado a auxiliares, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, que anunciará o psolista como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência nas próximas horas. A expectativa é a de que a nomeação seja feita até amanhã, antes da viagem do presidente.

Lula já tinha batido o martelo sobre a questão há muito tempo, mas não tinha feito o anúncio por ainda não saber o que fazer com o atual titular do posto, Márcio Macêdo.

Leia Também:

Agora vai? Lula define data para anúncio de Boulos em Ministério
Prestes a virar ministro, Boulos tem futuro definido pelo Psol
Boulos pede expulsão de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal; entenda

Agora, a expectativa é a de que o baiano de Esplanada seja realocado para outro cargo no governo ou dentro do PT, onde já ocupou a função de tesoureiro.

Entre as futuras obrigações de Boulos à frente da Secretaria-Geral da Presidência estão cuidar da burocracia da Presidência, assim como da relação com os movimentos sociais.

Futuro de Boulos no PSOL

Em meio a essa movimentação, o PSOL já discutia internamente o futuro de Guilherme Boulos. Em setembro, ao Portal A TARDE, Paula Coradi, que preside a legenda, apontou a postura a ser adotada pelo partido.

Segundo a dirigente, Boulos não precisará se licenciar do partido, como é recomendado pela legenda em situações como essa, por não integrar os quadros da direção nacional. Caso assuma o cargo, o parlamentar será o segundo da sigla dentro da Esplanada dos Ministérios.

"Ele não ocupa cargo na direção do partido, por isso, não precisa se licenciar do PSOL para assumir o ministério", explicou Paula Coradi.

Tags:

Guilherme Boulos Lula Márcio Macêdo

