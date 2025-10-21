Menu
HOME > ESPORTES
BAIXAS IMPORTANTES!

Craque do Internacional puxa lista de desfalques de peso contra o Bahia

Colorado também não poderá contar com auxiliar técnico para o jogo

Por Téo Mazzoni

21/10/2025 - 10:53 h | Atualizada em 21/10/2025 - 12:46
Desfalques no Inter para duelo com o Bahia incluem Alan Patrick
Após a goleada sobre o Grêmio, o Bahia foca em sua próxima missão: vencer o Internacional e alcançar sua melhor pontuação em um único turno do Campeonato Brasileiro. Em duelo atrasado, válido pela 14ª rodada do primeiro turno da competição, o Esquadrão poderá ter seu desafio “facilitado” em virtude de alguns desfalques importantes do Colorado.

O Internacional visita o Bahia na Arena Fonte Nova, às 19h, com um desfalque confirmado e três dúvidas — sendo uma delas praticamente certa.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com Carbonero, suspenso. Já Alan Patrick, com um quadro de lombalgia, desfalcou a equipe contra o Sport, na última rodada, sequer treinou com o grupo nesta segunda-feira, 20, e não estará na lista de relacionados contra o Bahia.

Além do atacante e do meio-campista, as presenças de Alan Rodríguez e Thiago Maia também são incertas. O uruguaio, que já vinha se recuperando de uma lesão, deixou o treino desta segunda-feira mais cedo, após sentir dores. Já Thiago Maia saiu de campo na partida contra o Sport com dores e mancando, e ainda será reavaliado.

O Internacional, inclusive, não terá desfalques apenas dentro de campo, mas também na comissão técnica: o auxiliar técnico da equipe e filho do treinador colorado, Emiliano Díaz, recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará à beira do gramado contra o Bahia.

Na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem, na partida contra o Internacional, a chance de subir mais um degrau na tabela. Em caso de triunfo — ou até mesmo de empate — o Tricolor de Aço ultrapassa o Botafogo e assume a 5ª colocação do Brasileirão. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni soma 46 pontos.

Alan Patrick Bahia Brasileirão 2025 internacional série a

