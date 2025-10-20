Menu
EC BAHIA

De energia solar a tratamento de esgoto: Sustentabilidade do novo CT

O novo centro de treinamento do Bahia promete seguir a certificação LEED de sustentabilidade

Marina Branco

Por Marina Branco

20/10/2025 - 14:33 h
Lançamento do novo CT do Bahia
Lançamento do novo CT do Bahia

A construção do novo centro de treinamento é uma obra que entrará para a história do Bahia e da Bahia - mas promete ser feita com toda a cautela devida. O City Football Academy Bahia, CT que será construído em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, promete ser comprometido com a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento social.

Localizado ao longo da Via Metropolitana (BA-535), o complexo ocupará 560 mil metros quadrados e contará com 12 campos de futebol, incluindo um miniestádio para mil torcedores. A estrutura reunirá em um só espaço o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e a sede administrativa do clube.

"O CFA Bahia representa um marco em modernidade e inovação. Será um polo de desenvolvimento regional, gerando centenas de empregos diretos e indiretos e impulsionando a economia local. Este é mais um grande passo rumo ao desenvolvimento do futebol e da sociedade baiana", afirmou Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF.

O projeto segue rigorosos padrões ambientais e busca obter a certificação LEED, um dos selos internacionais mais reconhecidos em construção sustentável.

Entre as práticas previstas estão a instalação de painéis fotovoltaicos para captação de energia solar, reaproveitamento de água da chuva e tratamento de esgoto no local, aproveitamento máximo da iluminação natural, gestão responsável de resíduos durante toda a obra e reflorestamento urbano, com plantio e replantio de mudas em praças da região.

"O CFA Bahia será construído com o que há de mais avançado em tecnologia e eficiência energética. Terá certificação ambiental, economia circular e priorização de fornecedores locais", detalhou Aguirre durante a apresentação.

Impacto social e transformação regional

Além da inovação estrutural, o novo CT também busca ser um agente de transformação social. O clube pretende integrar ações comunitárias, programas educacionais e oportunidades de emprego para famílias da região de Camaçari e comunidades vizinhas.

O objetivo é que o CFA Bahia funcione como um polo de formação não apenas de atletas, mas de cidadãos. "O investimento na City Football Academy Bahia demonstra o compromisso do grupo com o clube e com o Estado da Bahia. Será um espaço de excelência técnica, mas também de desenvolvimento pessoal e profissional", reforçou Ferran Soriano, CEO do City Football Group.

