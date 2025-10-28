Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE IMPORTANTE

Bahia não vence no Brasileirão sem Ademir em campo há cinco meses

Time de Rogério Ceni enfrenta o Red Bull Bragantino sem o atacante suspenso

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/10/2025 - 8:56 h | Atualizada em 28/10/2025 - 9:18
Desfalque importante: Bahia terá que se virar sem Ademir neste domingo pelo Brasileirão
Desfalque importante: Bahia terá que se virar sem Ademir neste domingo pelo Brasileirão -

O atacante Ademir recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e é desfalque confirmado do Bahia para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia não vence no Brasileirão sem Ademir em campo há cinco meses
| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Desde que retornou de uma lesão — que o deixou afastado dos gramados por mais de um mês — na partida contra o Palmeiras, o camisa 7 tem sido uma peça importante da equipe comandada por Rogério Ceni.

Sua ausência será sentida não apenas pela carência de opções no setor ofensivo, como já destacou o próprio treinador, mas também por um dado preocupante: O Bahia não vence uma partida do Campeonato Brasileiro sem Ademir sequer participar do jogo há cinco meses.

A última vez que o camisa 7 ficou fora e o Tricolor de Aço conquistou os três pontos foi no Ba-Vi do primeiro turno, válido pela 9ª rodada da Série A, quando o time venceu o Vitória por 2 a 1, no dia 18 de maio. Desde então, todos os triunfos azuis, vermelhos e brancos na competição contaram com a participação de Ademir em campo.

Veja:

  • 31/05/2025 São Paulo
  • 12/06/2025 Red Bull Bragantino
  • 12/07/2025 Atlético
  • 27/07/2025 Juventude
  • 16/08/2025 Corinthians
  • 24/08/2025 Santos
  • 28/09/2025 Palmeiras
  • 05/10/2025 Flamengo
  • 19/10/2025 Grêmio
  • 22/10/2025 Internacional

No entanto, vale destacar que, durante esses cinco meses, houve uma partida em que o Bahia venceu sem a contribuição efetiva do camisa 7: o duelo contra o Santos, no dia 24 de agosto, há dois meses, quando o Tricolor triunfou por 2 a 0.

Contudo, diferente do confronto diante do Vitória — última vez em que o Bahia venceu sem a participação de Ademir —, a partida contra o Santos ainda contou com o atacante em campo, mesmo que por apenas oito minutos. Na ocasião, o camisa 7 começou entre os titulares, mas precisou ser substituído após sentir a parte posterior da coxa direita.

Além disso, vale ressaltar que o Bahia conquistou vitórias sem Ademir em campo, porém em outras competições. Durante o período, o Tricolor de Aço somou resultados positivos em jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, mas não pelo Campeonato Brasileiro.

Tags:

Ademir Bahia Brasileirão campeonato brasileiro Red Bull Bragantino Rogério Ceni

