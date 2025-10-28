DESFALQUE IMPORTANTE
Bahia não vence no Brasileirão sem Ademir em campo há cinco meses
Time de Rogério Ceni enfrenta o Red Bull Bragantino sem o atacante suspenso
Por Téo Mazzoni
O atacante Ademir recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e é desfalque confirmado do Bahia para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde que retornou de uma lesão — que o deixou afastado dos gramados por mais de um mês — na partida contra o Palmeiras, o camisa 7 tem sido uma peça importante da equipe comandada por Rogério Ceni.
Sua ausência será sentida não apenas pela carência de opções no setor ofensivo, como já destacou o próprio treinador, mas também por um dado preocupante: O Bahia não vence uma partida do Campeonato Brasileiro sem Ademir sequer participar do jogo há cinco meses.
A última vez que o camisa 7 ficou fora e o Tricolor de Aço conquistou os três pontos foi no Ba-Vi do primeiro turno, válido pela 9ª rodada da Série A, quando o time venceu o Vitória por 2 a 1, no dia 18 de maio. Desde então, todos os triunfos azuis, vermelhos e brancos na competição contaram com a participação de Ademir em campo.
Veja:
- 31/05/2025 São Paulo
- 12/06/2025 Red Bull Bragantino
- 12/07/2025 Atlético
- 27/07/2025 Juventude
- 16/08/2025 Corinthians
- 24/08/2025 Santos
- 28/09/2025 Palmeiras
- 05/10/2025 Flamengo
- 19/10/2025 Grêmio
- 22/10/2025 Internacional
No entanto, vale destacar que, durante esses cinco meses, houve uma partida em que o Bahia venceu sem a contribuição efetiva do camisa 7: o duelo contra o Santos, no dia 24 de agosto, há dois meses, quando o Tricolor triunfou por 2 a 0.
Contudo, diferente do confronto diante do Vitória — última vez em que o Bahia venceu sem a participação de Ademir —, a partida contra o Santos ainda contou com o atacante em campo, mesmo que por apenas oito minutos. Na ocasião, o camisa 7 começou entre os titulares, mas precisou ser substituído após sentir a parte posterior da coxa direita.
Além disso, vale ressaltar que o Bahia conquistou vitórias sem Ademir em campo, porém em outras competições. Durante o período, o Tricolor de Aço somou resultados positivos em jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, mas não pelo Campeonato Brasileiro.
