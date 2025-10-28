NOVO PROFESSOR
Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia
Red Bull Bragantino visita o Esquadrão de Aço neste domingo, 2 de novembro
Por João Grassi
Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino anunciou a demissão de Fernando Seabra. O técnico substituto, no entanto, estaria próximo de ser fechado. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, trata-se de Vagner Mancini, ex-Vitória.
Mancini estava há 15 dias livre no mercado, quando foi demitido do Goiás em meio a disputa do Brasileirão Série B. Vivendo um momento delicado na temporada, o RB Bragantino conseguiu apenas três vitórias nos últimos 20 jogos, com quatro empates e 13 derrotas.
O técnico Vagner Mancini está perto de fechar com o Red Bull Bragantino para a vaga de Fernando Seabra, demitido após a derrota para o Vasco.— Venê Casagrande (@venecasagrande) October 28, 2025
Neste domingo, 26, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A, o Massa Bruta perdeu pelo placar de 3 a 0 diante do Vasco da Gama, mesmo jogando em Bragança Paulista, ocupando no momento a 12ª posição na tabela, com 36 pontos.
"As conversas com os jogadores, em especial nessa semana, foram com bastante cobrança. Principalmente em relação à própria postura dentro do campo e em relação à falta de agressividade", disse Seabra depois do revés.
Leia Também:
Próximo compromisso
O Bahia recebe o RB Bragantino no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, pela rodada 31 do Brasileirão Série A. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes