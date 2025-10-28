Menu
HOME > ESPORTES
NOVO PROFESSOR

Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia

Red Bull Bragantino visita o Esquadrão de Aço neste domingo, 2 de novembro

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 14:26 h
Vagner Mancini deixou o Goiás há cerca de 15 dias
Vagner Mancini deixou o Goiás há cerca de 15 dias

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino anunciou a demissão de Fernando Seabra. O técnico substituto, no entanto, estaria próximo de ser fechado. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, trata-se de Vagner Mancini, ex-Vitória.

Mancini estava há 15 dias livre no mercado, quando foi demitido do Goiás em meio a disputa do Brasileirão Série B. Vivendo um momento delicado na temporada, o RB Bragantino conseguiu apenas três vitórias nos últimos 20 jogos, com quatro empates e 13 derrotas.

Neste domingo, 26, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A, o Massa Bruta perdeu pelo placar de 3 a 0 diante do Vasco da Gama, mesmo jogando em Bragança Paulista, ocupando no momento a 12ª posição na tabela, com 36 pontos.

"As conversas com os jogadores, em especial nessa semana, foram com bastante cobrança. Principalmente em relação à própria postura dentro do campo e em relação à falta de agressividade", disse Seabra depois do revés.

Leia Também:

Vagner Mancini diz ter recusado proposta do Vitória: "Não tive dúvida"
Mancini questiona punições do Ba-Vi da Paz e cita influência do Bahia
Derrota para o São Paulo emplaca recorde negativo do Bahia; confira

Próximo compromisso

O Bahia recebe o RB Bragantino no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, pela rodada 31 do Brasileirão Série A. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

EC Bahia ec vitória rb bragantino Vagner Mancini

x