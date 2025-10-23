Menu
HOME > ESPORTES
DEZ E FAIXA

Recuperado de cirurgia, Everton Ribeiro pode reforçar o Bahia contra o Bragantino

Treinador concedeu entrevista coletiva após o triunfo sobre o Internacional

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

23/10/2025 - 6:11 h | Atualizada em 23/10/2025 - 6:35
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia

Se recuperando da cirurgia do câncer na tireóide, o meia Everton Ribeiro pode retornar aos gramados no duelo entre Bahia e Bragantino no dia 2 de novembro, disse o técnico Rogério Ceni. Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Internacional, o treinador destacou a dificuldade de previsão neste cenário, mas citou o duelo contra o clube paulista como um possível retorno.

"Eu sei que para esse jogo ele não volta. Ele está na academia, temos que avaliar a evolução dele a cada dia. Talvez contra o Bragantino, é uma questão médica, não sei como está a programação para ele. Sei que não posso utilizar ele, então tiro o foco dele e olho para outras opções. Acho que o principal nesse momento é a recuperação dele, a saúde. Quando ele estiver pronto, vamos analisar", disse o comandante.

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Além de cravar a ausência do camisa dez para o próximo compromisso, contra o São Paulo, no Morumbi, Ceni alertou a possível ausência de Luciano Juba dentro de campo, que será avaliado após "jogar um pouquinho mais do que era previsto" diante do Internacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 25, às 21h30, pela 30ª rodada do Brasileirão.

"Meu problema está na minutagem de Juba, que jogou um pouquinho mais do que era previsto, não sei se teremos condições de usar ele (contra o São Paulo). Vamos avaliar como ele se recupera para o próximo jogo. Não acho que a gente tenha dificuldade contra linha de cinco, esses jogos que você citou são fora de casa, acho que essa é nossa dificuldade", disse.

Além de Everton Ribeiro, o volante Caio Alexandre e o atacante Erick Pulga ainda estão entregues ao departamento médico sem previsão de retorno aos gramados.

Bahia Everton Ribeiro Rogério Ceni

