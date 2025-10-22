Menu
HOME > ESPORTES
DE VOLTA!

Erick se declara à torcida do Bahia em retorno após cinco meses

Meio-campista agradeceu o apoio dos torcedores em entrevista na zona mista

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

22/10/2025 - 22:15 h | Atualizada em 23/10/2025 - 11:09
Erick em campo pelo Bahia
Erick em campo pelo Bahia

Além dos recordes quebrados, o triunfo do Bahia sobre o Internacional nesta quarta-feira, 22, também marcou o retorno do meio-campista Erick cinco meses após sua lesão. Em campo por 18 minutos na Arena Fonte Nova, o jogador desabafou sobre a sua volta e fez um discurso especial sobre a torcida do Bahia, que demonstrou muito carinho durante o período em que o atleta esteve lesionado.

Recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, Erick sentiu durante o aquecimento do jogo de volta sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, em maio deste ano.

"Eu não conhecia, para ser sincero, a paixão do torcedor nordestino, porque eu joguei no Sul praticamente toda a minha carreira profissional e o torcedor do Bahia tem uma paixão diferente. Quando eu estava lesionado eu iria em alguns estabelecimentos com a minha esposa, via que 97-95% deles sabiam que eu estava lesionado, e isso não é muito comum. Se mostraram preocupados em relação à minha lesão e ao meu retorno", disse o volante sobre a torcida do Bahia.

"Isso motiva bastante, o som subiu quando eu entrei, muito também pela saída do Nico (Acevedo), que fez uma excelente partida, estar em uma fase maravilhosa e sou muito fã. Uma alegria muito grande, me fortaleci mentalmente e espiritualmente, forte lendo todos os pilares para que eu volte da melhor maneira possível", completou.

Soberano, Bahia destrona gigantes e lidera o Brasileirão como mandante
Bahia impõe força em casa, bate o Inter e cola no G-4 do Brasileirão
Mesmo com fortes chuvas, gramado da Fonte Nova apresenta bom estado

Com o triunfo sobre o Inter, o Bahia assumiu a liderança como mandante do Brasileirão, e esta marca também foi destacada pelo meio-campista. Na zona mista da Arena Fonte Nova, Erick atribuiu os méritos da conquista à força do torcedor tricolor no estádio.

"O fator determinante é o nosso torcedor. Mesmo diante de uma chuva torrencial, eles vieram e nos deram um apoio incondícional. Um jogo muito difícil, mas esse é o fator determinante: a confiança que eles transmitem para dentro de campo. Que a gente leve esse espírito mesmo longe deles, para fora de casa, porque acredito que a gente precisa melhorar nosso aproveitamento", analisou.

"Estou muito feliz. Durante a recuperação eu ficava contando para ver qual jogo eu iria voltar, se eu conseguiria pegar algumas partidas no final da temporada e, graças à Deus, eu voltei muito bem. Uma sensação de alívio estar de volta. Cinco meses é muito tempo para um atleta ficar fora, mas foram meses de muito trabalho e dedicação, que foram recompensados hoje, com os minutos que o professor Rogério me deu", disse.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, para encarar o São Paulo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Bahia x Internacional Brasileirão 2025 Erick

x