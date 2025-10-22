Menu
ESPORTES
CALDEIRÃO DO ESQUADRÃO

Soberano, Bahia destrona gigantes e lidera o Brasileirão como mandante

Tricolor é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro jogando na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/10/2025 - 21:20 h
Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova -

O Bahia é o melhor mandante do Brasileirão. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 22, o Tricolor chegou a 36 pontos conquistados na Arena Fonte Nova — ultrapassando o Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, em pontos conquistados em casa.

Com mais três pontos na conta, o Esquadrão de Aço agora chegou a 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota jogando em casa, com um ponto de vantagem para o quarteto de elite do torneio. A equipe comandada por Rogério Ceni marcou 26 gols e sofreu apenas dez, sendo a segunda melhor defesa como mandante na competição — apenas atrás do Flamengo.

Com o resultado da partida, o Bahia também bateu o recorde de pontos somados no primeiro turno em uma edição de Campeonato Brasileiro, com 33 conquistados — deixando para trás as campanhas de 2019 e 2024. Vale lembrar que o jogo contra o Inter é um duelo atrasado válido pela 14ª rodada.

Além do desempenho como mandante, o Tricolor também colou no G-4 do Brasileirão, diminuindo a distância em relação ao Mirassol para três pontos, e ultrapassou o Botafogo, chegando à quinta colocação. O Esquadrão de Aço alcançou a marca de 49 pontos — quatro a mais que possuía na temporada passada com o mesmo número de jogos disputados.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. Melhor mandante, agora o Tricolor busca melhorar o aproveitamento como visitante na competição.

Tags:

Bahia Bahia x Internacional Brasileirão 2025

x