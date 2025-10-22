Super mandante: Bahia pode quebrar marca importante se vencer o Inter

Bahia possui o melhor aproveitamento como mandante do Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Na busca de confirmar seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos, o Bahia recebe o Internacional nesta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Caso vença o confronto, outra marca que o Tricolor pode alcançar nesta noite é a de melhor mandante do Campeonato Brasileiro.

Com 33 pontos conquistados em 14 partidas disputadas, o Bahia já ostenta o maior aproveitamento da Série A dentro de casa. No entanto, possui um jogo a menos em relação aos principais pontuadores da competição neste recorte: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, todos com 35 pontos somados em 15 compromissos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Considerando toda a campanha em jogos do Brasileirão na Arena Fonte Nova, o Bahia acumula 10 triunfos, três empates e uma derrota. O aproveitamento é de 78,6%. Diante disso, a equipe comandada por Rogério Ceni pode chegar aos 36 pontos e se isolar como melhor mandante da competição.

Jogos do Bahia como mandante na Série A

Bahia 1x1 Corinthians | 1ª rodada

Bahia 1x1 Mirassol | 3ª rodada

Bahia 1x0 Ceará | 5ª rodada

Bahia 1x0 Botafogo | 7ª rodada

Bahia 2x1 Vitória | 9ª rodada

Bahia 2x1 São Paulo | 11ª rodada

Bahia 2x1 Atlético-MG | 13ª rodada

Bahia 3x0 Juventude | 17ª rodada

Bahia 3x3 Fluminense | 19ª rodada

Bahia 2x0 Santos | 21ª rodada

Bahia 1x2 Cruzeiro | 23ª rodada

Bahia 1x0 Palmeiras | 25ª rodada

Bahia 1x0 Flamengo | 27ª rodada

Bahia 4x0 Grêmio | 29ª rodada

Ademir reconhece força da torcida

Em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, o atacante Ademir apontou a torcida do Bahia como um fator importante nos compromissos em Salvador. O camisa 7 afirmou que o elenco tricolor se sente "confiante" na Fonte Nova.

“Quando a gente joga em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente se sente bem, bem confiante. A gente já conhece o ambiente, todo o apoio, todo o incentivo que a gente recebe nos jogos. Mas que eu possa também começar a ser importante nos jogos fora de casa”, declarou o 'Fumacinha'.

Ademir, atacante do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia x Internacional

Em compromisso atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 19h desta quarta. Caso vença os gaúchos, o Esquadrão de Aço terá a melhor campanha como mandante da Série A em pontos e aproveitamento.