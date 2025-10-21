Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Bahia x Internacional: Onde assistir, escalações e arbitragem

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova

Marina Branco

Por Marina Branco

21/10/2025 - 12:06 h
Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0
Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0 -

Maior goleada do Bahia no Brasileirão de 2025 - esse é o clima que envolve o Esquadrão que acabou de vencer o Grêmio por sonoros 4 a 0 à medida que se aproxima a partida desta quarta-feira, 22, contra o Internacional, dentro de casa. A bola rola na Arena Fonte Nova às 19h, e dá ao Bahia mais uma chance de voltar ao G-4 do Brasileirão.

A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, repondo um jogo atrasado entre os dois times. Para o Tricolor, é uma chance de diminuir a diferença de seis pontos que o separa do Mirassol, no final do G-4, enquanto ainda ocupa a sexta posição com 46 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Do outro lado do campo, o Internacional também chega firme, tendo vencido o Sport por 2 a 0 na rodada anterior. Ocupando a 14ª posição na tabela com 35 pontos, o Colorado briga para se distanciar de Atlético-MG e Santos, na boca da zona de rebaixamento.

Leia Também:

Talisca cogita voltar ao Brasil e Bahia surge como possível destino
Craque do Internacional puxa lista de desfalques de peso contra o Bahia

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Ainda sem contar com seu capitão Everton Ribeiro, pós-operado após descobrir um câncer na tireoide, o Bahia entra em campo sem Erick Pulga e Caio Alexandre mas recebe de volta Willian José e Gilberto após cumprimento de suspensão, e possivelmente Luciano Juba de volta após lesão.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte e Ramos Mingo; Borduchi (Luciano Juba), Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Tiago (Sanabria), Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Ivan; Vitão, Clayton, Juninho, Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick, Bernabei, Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
  • Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)
  • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Bahia venceu o Grêmio por 4 a 0
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x