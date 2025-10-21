BRASILEIRÃO
Bahia x Internacional: Onde assistir, escalações e arbitragem
Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova
Por Marina Branco
Maior goleada do Bahia no Brasileirão de 2025 - esse é o clima que envolve o Esquadrão que acabou de vencer o Grêmio por sonoros 4 a 0 à medida que se aproxima a partida desta quarta-feira, 22, contra o Internacional, dentro de casa. A bola rola na Arena Fonte Nova às 19h, e dá ao Bahia mais uma chance de voltar ao G-4 do Brasileirão.
A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, repondo um jogo atrasado entre os dois times. Para o Tricolor, é uma chance de diminuir a diferença de seis pontos que o separa do Mirassol, no final do G-4, enquanto ainda ocupa a sexta posição com 46 pontos.
Do outro lado do campo, o Internacional também chega firme, tendo vencido o Sport por 2 a 0 na rodada anterior. Ocupando a 14ª posição na tabela com 35 pontos, o Colorado briga para se distanciar de Atlético-MG e Santos, na boca da zona de rebaixamento.
Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Ainda sem contar com seu capitão Everton Ribeiro, pós-operado após descobrir um câncer na tireoide, o Bahia entra em campo sem Erick Pulga e Caio Alexandre mas recebe de volta Willian José e Gilberto após cumprimento de suspensão, e possivelmente Luciano Juba de volta após lesão.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte e Ramos Mingo; Borduchi (Luciano Juba), Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Tiago (Sanabria), Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Internacional: Ivan; Vitão, Clayton, Juninho, Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick, Bernabei, Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)
- Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
- VAR: Wagner Reway (SC)
